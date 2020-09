Le bouton "Se connecter avec Apple" restera bien sur le site d'Epic Games

Julien Russo

Il y a quelques semaines, Epic Games alertait ses utilisateurs qu'il était urgent de mettre à jour son compte Epic si vous étiez passé par le bouton "Se connecter avec Apple". Le créateur de Fortnite affirmait que la firme de Cupertino allait désactiver le bouton dans un délai imminent. Aujourd'hui, plusieurs sources chez Apple ont affirmé que cette "panique" provoquée par Epic Games a été que supercherie.

Une fausse information communiquée par Epic à sa communauté

Il n'y a pas un jour qui passe sans que l'on aborde le conflit et les chamailleries entre Apple et Epic Games. Nous vous avions parlé de l'intention d'Apple de désactiver le bouton "Se connecter avec Apple" sur le site d'Epic. Cette information a créé un mouvement de panique chez de nombreux joueurs Fortnite, puisque tous ceux qui s'étaient inscrits via ce bouton risquaient de perdre du jour au lendemain la totalité de leur compte s'il ne le mettait pas à jour.

Finalement, Apple n'a pas bloqué son bouton sur le site d'Epic Games, bien au contraire la firme de Cupertino n'aurait jamais été menaçante à ce sujet !

Dans un récent rapport mis en ligne par John Gruber de Darin Fireball, on explique qu'Epic Games aurait anticipé le coup bas d'Apple pour éviter d'être pris au dépourvu. C'est après sa communication que l'éditeur de Fortnite s'est rendu compte que le bouton "Se connecter avec Apple" est fourni avec une extension indéfinie. C'est-à-dire que la firme de Cupertino s'engage à toujours apporter ce mode de connexion, même s'il y a un conflit avec l'entreprise.

Aucun accord n'est fait entre Apple et Epic pour l'utilisation du bouton, l'éditeur peut utiliser le mode de connexion d'Apple comme tous les autres sites, sans avoir besoin d'autorisation spécifique !

De plus, Gruber affirme avoir eu plusieurs informations de personnes en interne d'Apple qui se sont disent surprises que Epic Games est paniqué à ce point.

Le rapport explique :

Cela m'a semblé drôle dès le départ, car cela n'avait aucun sens du point de vue d'Apple. Couper l'accès à Epic de Sign In With Apple ne pénaliserait ni ne punirait Epic - cela ne ferait que punir les joueurs qui utilisent (et font confiance) à Sign In With Apple pour créer leurs comptes.

Finalement, si vous avez créé votre compte Epic via la connexion d'Apple vous n'avez donc aucun souci à vous faire, même si le procès entre les deux entreprises tourne mal pour Apple.

La seule "suppression" possible, c'est si Epic Games prend la décision d'éliminer complètement Apple de ses modes de connexions.