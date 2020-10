Bientôt possible de supprimer les apps par défaut sur Android ?

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

4

L'Europe comme les États-Unis n'aiment pas les abus de positions pratiqués par les plus grosses entreprises mondiales. C'est ainsi qu'avant même l'année 2021, une loi obligeant Google à laisser le choix aux utilisateurs de supprimer ou non les apps par défaut pourrait voir le jour.

Suppression des apps par défaut chez Android

L'Europe aurait pour idée de créer une loi qui permettrait à tous les utilisateurs de smartphones Android de supprimer les applications par défaut. Cela concerne bien évidemment les applications maison de Google (propriétaire d'Android) tout comme pour les applications tierces imposées au démarrage d'un smartphone comme le sont souvent WhatsApp, Facebook...



Les applications concernées seraient logiquement toujours présentent au démarrage d'un nouveau smartphone Android mais l'option supprimer ferait enfin son apparition. Cette initiative corrobore avec le procès qui s'est déroulé il y a pas si longtemps contre les GAFA pour abus de position dominante. D'ailleurs, on peut souligner que pour la première fois de son histoire, en cette fin d'année 2020 avec la sortie d'iOS 14, Apple, de son côté, adoucit son "abus de position" en permettant aux utilisateurs de choisir une application mail et un navigateur internet par défaut autres que Safari et Mail. Avant cela, on pouvait déjà supprimer les apps depuis iOS 12.



On avance doucement mais sûrement vers des nouvelles règles qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour les utilisateurs, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On attend tout de même de voir comment les GAFA et plus précisément Google, vont réagir à cette nouvelle loi européenne qui pourrait voir le jour avant même 2021.





