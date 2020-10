TikTok : Plus de 100 millions d'utilisateurs en Europe dont 11 millions en France

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

La croissance de TikTok dans le monde a été impressionnante. En seulement quelques mois d'existence, l'application a attiré bien plus de nouveaux utilisateurs que des applications présentes depuis plusieurs années. Si dans certains pays TikTok est banni ou est proche de l'être, en France et dans le reste de l'Europe on ne s'inquiète pas des conséquences d'un possible espionnage du gouvernement chinois. Au contraire, on laisse les portes ouvertes et TikTok continue de grandir et touche toujours plus de personnes !

TikTok rencontre un énorme succès en France

Que vous ayez 18 ans ou 45 ans, TikTok peut vous attirer et vous rendre complètement addict. Son talent ? Reconnaitre ce que vous aimez grâce à de puissants algorithmes qui vont minutieusement étudier votre comportement pendant que vous regardez des vidéos. Avez-vous liké ? Avez-vous regardé la vidéo en entière ? Avez-vous laissé un commentaire ? Si oui, alors il est probable que vous aimez les vidéos des petits chats qui font des bêtises.

À partir de ce moment-là, l'application va essentiellement vous mettre en avant des vidéos de chats. Puis pour éviter que vous soyez lassé, elle va se mettre à chercher un autre centre d'intérêt.

L'objectif final est de vous faire revenir régulièrement sur l'application et de vous donner envie d'y rester le plus longtemps possible afin que vous tombiez sur un maximum de publicités.

Que ça soit en France, au Brésil, en Suède ou au Japon, tous les utilisateurs tombent dans le panneau et en arrive à passer plusieurs heures par jour à faire défiler des vidéos !



Nous venons d'apprendre aujourd'hui que TikTok à un poids assez impressionnant en France, selon les chiffres communiqués par ByteDance à des partenaires commerciaux français, l'application de divertissement possède environ 11 millions de français actifs de façon régulière. Le plus choquant dans les chiffres, c'est que les deux tiers des plus de 18 ans passent plus d'une heure par jour à regarder des vidéos sur l'application. Ajoutez à cela l'utilisation des Reels sur Instagram, les tweets sur Twitter et les messages sur WhatsApp... Le temps d'écran explose !

Si ce chiffre de 11 millions vous parait énorme, ce n'est rien comparer à nos voisins britanniques qui sont plus de 17 millions à utiliser régulièrement l'application TikTok. Les statistiques transmises par ByteDance affirment même que les anglais en arrivent à ouvrir l'app 13 fois par jour !

Au Royaume-Uni, la majorité des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans.



Dans les statistiques révélées par TikTok on retrouve également une petite surprise. L'application de divertissement aurait plus de succès chez les femmes, que chez les hommes !

Prenons par exemple le cas des anglais, 65% des utilisateurs sont des utilisatrices. Une tendance qui n'est pas pareille partout, puisqu'en Norvège et en Suède, les femmes sont seulement 56% à utiliser TikTok.



Dans les autres pays européens, TikTok possède aussi beaucoup d'utilisateurs fidèles, en Italie on compte 9,8 millions d'utilisateurs, en Espagne 8,8 millions et en Allemagne 10,7 millions.

Il faut dire qu'il est difficile de ne pas aimer TikTok puisque le concept des vidéos courtes qui s'enchaînent avec en plus une "adaptation" à vos goûts et centres d'intérêt ne peut rendre l'application qu'attractive et attirante à vos yeux.

Aujourd'hui, dans le monde TikTok compte 690 millions d'utilisateurs et se rapproche de plus en plus des géants américains comme Snapchat, Instagram ou encore Facebook. Malheureusement, l'interdiction en Inde et les problèmes avec l'administration Trump pourraient faire s'envoler ce "doux rêve" de devenir l'application de divertissement la plus populaire.

Télécharger l'app gratuite TikTok