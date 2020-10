Apple publiera ses résultats financiers de T4 2020 le 29 octobre

Medhi Naitmazi

Apple a officiellement programmé aujourd'hui la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre de l'exercice 2020 pour le jeudi 29 octobre. Comme d'habitude, la société tiendra un appel avec les investisseurs et les analystes à 23 heures (heure de Paris), juste après la publication de ses résultats du quatrième trimestre qui interviendra vers 22h30.

Les résultats de T4 2020 connus à la fin du mois

Tout comme au trimestre dernier, Apple n'a fourni d’orientation officielle pour le quatrième trimestre 2020 en raison de l'incertitude économique causée par la pandémie. Apple a déclaré un chiffre d'affaires de 59,7 milliards de dollars et un bénéfice de 11,25 milliards de dollars sur T3, ce qui est supérieur à ce que la société a enregistré à la même période l'année dernière.

Le quatrième trimestre fiscal d'Apple couvre la période allant de juin à septembre, ce qui signifie généralement qu'il comprend les résultats des ventes de la première semaine des nouveaux iPhones - mais ce n'est pas le cas cette année. Lors de l'appel des résultats du troisième trimestre 2020, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a confirmé un retard de lancement de l'iPhone 2020. Du coup, à l’heure de ses lignes, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ne sont toujours pas dévoilés, encore moins commercialisés.



La société devrait présenter les nouveaux iPhone 5G à un moment donné ce mois-ci, mais la date de lancement n'a pas encore été confirmée. Les résultats des ventes de l'iPhone 12 ne seront publiés que dans les résultats du premier exercice fiscal 2021 d'Apple.



En tout cas, nous verrons si la tendance se maintient avec des ventes d’iPhone fortes, des Mac et iPad en hausse, ainsi que les wearables et les services. Apple a d’ailleurs lancé récemment les iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch 6, Apple Watch Se et le pack Apple One.



Apple diffusera en direct l'appel sur les résultats sur son site Web des relations avec les investisseurs, et nous en ferons le debrief complet.