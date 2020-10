Très peu de nouveautés sur les iPhone 13 Pro à part le 120 Hz

Medhi Naitmazi

Si la plupart des clients attendent l’iPhone 12 qui sera présenté dans quelques jours par Apple en quatre variantes, certains sont déjà tournés vers l'iPhone 13... et l'iPhone SE 3.



C'est le cas de Ross Young, analyste réputé dans le secteur des écrans et qui avait déjà évoqué les dalles des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Un iPhone 13 Pro avec écran 120 Hz

L'analyste rapporte, pour le compte de la banque d’investissement japonaise Mizuho Securities, que les gamme des iPhone 13 devrait fortement se rapprocher de celle des iPhone 12. Pour commencer, la firme à la pomme conserverait ses quatre modèles avec un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 de 6,1 pouces, un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces.



Pour justifier la nouvelle version, Apple intègrerait le fameux écran ProMotion qui affiche jusqu'à 120 images par seconde sur les iPad Pro actuels. On retrouverait le 120 Hz sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, alors que les rumeurs ont longtemps suggéré que la technologie LPTO qui permet de gérer la fréquence de rafraîchissement allait débarquer sur les iPhone 12 Pro. Visiblement, ce n'est pas le cas car Apple n'a pas encore réussi à maitriser le rapport qualité / coût / autonomie.



Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models. — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

Pour la production des dalles de 2021, Ross Yound indique que le groupe chinois BOE accompagnerait LG sur les tailles de 6,1 pouces.



Du côté de la photo, les iPhone 13 mini et iPhone 13 s'octroieraient les deux capteurs principaux que l’iPhone 12 Pro. Et pour améliorer les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, les capteurs seraient plus gros.



Enfin concernant la 5G, on resterait sur des modems sub-6 Ghz sur les iPhone 13 mini et iPhone 13, mais avec des modems hybrides 6 GHz et mmWave (ondes millimétriques) sur les Pro.



En revanche, pas d'indication à propos d'une encoche réduite ou supprimée...

L'iPhone SE 3 en retard

Pour terminer, Young pense que le nouvel iPhone SE n'arrivera pas en 2021 mais plutôt en 2022 avec un écran LCD de 6,1 pouces, un Touch ID sur la tranche et un modem 5G classique. Le tout avec le design de l'iPhone 11.