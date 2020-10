Slash Quest! est de sortie sur Apple Arcade

Medhi Naitmazi

Quelques temps après la sortie d'iOS 14, Apple Arcade reprend sa marche en avant avec de nouveaux jeux. Cette fois, c'est Slash Quest! de Noodlecake qui vient s'ajouter. On trouve d'ailleurs les futurs jeux du service sur une page dédiée dans l'App Store..



Annoncé en août, Slash Quest! est un jeu d'aventure mettant en scène une épée parlante...



Voici la bande-annonce :

L’épée parlante grandissante de la reine est perdue dans un pays lointain. Heureusement, vous vous êtes présenté pour la ramener au château. Vous savez comment manier une épée, non?

Ainsi, le personnage principal est une épée parlante nommée Swordie, perdue au fin fond d'un pays lointain. Mais, finalement, un berger local nommé Shep va l'aider à retrouver sa propriétaire, la Reine.



Seulement, tout ne se passe pas comme prévu : l'épée n'en fait qu'à sa tête, elle continue de grandir pour prendre une taille disproportionnée. Et là, les choses vont sérieusement se gâter pour vous. C'est original, joliment réalisé et plutôt prenant avec une quête principales et des missions annexes.



Fonctionnalités :

Mécanicien d'épée en croissance perpétuelle

Contrôles personnalisables

12 niveaux uniques

Combats de boss uniques

8 personnages et histoire charmants

Des dizaines de quêtes secondaires et de défis

12 compétences évolutives pour personnaliser votre expérience de jeu

Plus de 20 articles cosmétiques à collectionner

Intégration des mini-jeux et des classements du Game Center

Bande originale de Breakmaster Cylinder



A vous de jouer sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac, moyennant un abonnement à 4,99€ à Apple Arcade.

