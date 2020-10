Sorties jeux : Moon Raider, HoloVista, Genshin Impact

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Moon Raider, HoloVista, Genshin Impact.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Triviatopia Run (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.1.19, 383 Mo, iOS 10.0, Etermax) À vos marques...



• Courez dans le monde amusant de Triviatopia

• Sautez et roulez pour éviter les obstacles

• Atteignez la vitesse maximale

• Ramassez les pièces et améliorez votre score

• Choisissez votre personnage préféré pour jouer

• Testez vos aptitudes dans ce jeu de course passionnant, gratuit et sans limites



Les créateurs du célèbre Trivia Crack ont créé un jeu de course passionnant qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Télécharger le jeu gratuit Triviatopia Run





Terafyn (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.10, 305 Mo, iOS 10.0, South Gale) Terafyn est une aventure épisodique de cartes à collectionner avec des batailles uniques basées sur des spinner. Des années après une guerre civile dévastatrice qui a éclaté la civilisation, les habitants de Terafyn trouvent à nouveau la paix menacée par des forces malveillantes! Il reste un espoir: une prophétie de longue date indiquant qu'un jour un descendant de la déesse Ona se lèvera pour protéger Terafyn et rétablir l'ordre.



Votre voyage commence dans le petit village de pêcheurs de Brittlemire, dans une forêt voisine avec votre père pour soigner les villageois malades. Bientôt, vous réalisez qu'il faudra bien plus que des herbes magiques pour affronter ce qui vous attend dans les bois. Préparez-vous pour une aventure qui va tout changer! Télécharger le jeu gratuit Terafyn





Ministry of Broadcast (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 940 Mo, iOS 13.0, Hitcents.com, Inc.) Construit du jour au lendemain, le mur a séparé un pays en deux, mais aussi un homme de sa famille. Pour les revoir, notre héros roux a décidé de participer au "Wall Show", une émission télévisée faite par le régime permettant aux participants d’avoir une chance d’accéder à la liberté de l’autre côté du mur. Cependant, plus il avance dans ce camp, et plus notre concurrent va découvrir ce qu’est réellement le régime et comment l’émission fonctionne. Cette promesse de liberté n’est pas vraiment ce qu’elle semble être.



Inspiré de jeu tel que Prince of Persia (1989) et Oddworld : Abe’s Exoddus, Ministry of Broadcast ressuscite l’esprit des jeux d'action-aventure qui nécessitent de savoir courir et sauter... Télécharger le jeu gratuit Ministry of Broadcast





Genshin Impact (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,1 Go, iOS 9.0, miHoYo Limited) Bienvenue à Teyvat, continent aux mille merveilles où d'innombrables créatures prospèrent en harmonie.

Dirigé par sept Archons, ce monde est un lieu où les sept éléments convergent...



Sous des cieux étrangers, un garçon et une fille se tiennent au milieu des sables en mouvement.

Vous incarnez un de ces jumeaux venant d'un autre monde qu'une déité inconnue a séparés. Celle-ci vous a ensuite jeté un sort pour vous faire tomber dans un profond sommeil.

À votre réveil, le monde n'est plus celui que vous connaissiez...



« Genshin Impact » est un jeu en monde ouvert développé par miHoYo. Dans le jeu, vous découvrirez le monde fantastique de Teyvat, et vos pas vous porteront à travers sept pays à la rencontre de voyageurs de tous horizons ! Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact





Creatures of Aether (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.1.0, 137 Mo, iOS 10.0, Dan Fornace) Collectionnez des créatures élémentaires du monde d'Ether en construisant le deck parfait pour affronter vos adversaires. Utilisez les cartes légendaires Rival qui présentent des personnages du jeu de combat populaire, Rivals of Aether. Ces cartes ont de puissantes capacités qui peuvent inverser le cours d'un match.



Vous l'aurez compris, comme pour la plupart de ses concurrents, votre objectif dans Creatures of Aether est de collecter des créatures élémentaires, des rivaux légendaires, d'explorer des donjons et d'éliminer d'autres joueurs.



Il est possible d'affronter d'autres joueurs, mais également de faire face à l'IA pour acquérir de nouvelles cartes. Creatures of Aether est disponible gratuitement sur l'App Store et contient des achats intégrés.



Télécharger le jeu gratuit Creatures of Aether





Blades Away (Jeu, , iPhone, v15, 189 Mo, iOS 11.0, Replayable Games) Blades Away est un jeu de simulation de lancer de couteau en 2D basé sur la physique avec de nombreuses lames différentes à collectionner et à maîtriser.



Quelques conseils:

○ Certaines lames sont plus faciles à utiliser que d'autres

○ Des lames plus difficiles gagnent plus de récompenses

○ Aperçu de l'objectif de chaque niveau au début du tour



Bonne chance... Télécharger le jeu gratuit Blades Away





Astro Rush (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0, 50 Mo, iOS 10.0, Aron Sommer) Astro Rush vous emmène dans une course à travers l'espace durant laquelle il faudra esquiver les obstacles à une vitesse vertigineuse.



Prenez le contrôle de deux météorites dans ce jeu au rythme effréné pendant que vous vous précipitez dans une galaxie trippante. Faites pivoter les météorites à travers les obstacles. Si vous échouez une fois, il vous restera une météorite et passerez des commandes de rotation aux commandes d'esquive. Vous pouvez jouer en mode normal ou dans trois modes filaires différents. Télécharger le jeu gratuit Astro Rush





Arcane Showdown (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 332 Mo, iOS 10.0, NEXON M Inc.) Préparez-vous pour un jeu de bataille aux proportions épiques ! Arcane Showdown teste votre puissance magique dans une confrontation de sorts, de stratégies et de créatures.



Des héros, des créatures fantastiques et des sorts puissants sont prêts à être débloqués ! Améliorer leurs pouvoirs et de créer le pont de combat ultime pour faire des ravages sur le champ de bataille.



Arcane Showdown est une bataille de cartes, d'esprit et de magie. Créez votre deck de sorts, concevez une stratégie gagnante et capturez le territoire de votre adversaire en les écrasant avec des sorts et des créatures. Télécharger le jeu gratuit Arcane Showdown





Nouveaux jeux payants iOS :

Tuskers Number Adventure (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 126 Mo, iOS 8.0, PHB Media Ltd) Avertissement: Ce n'est PAS un jeu pour enfants!



Tusker’s Number Adventure est une expérience de jeu de méta-aventure / puzzle unique, avec des problèmes logiciels simulés, des bogues, des alertes de logiciels malveillants et des transferts de fichiers non autorisés dans le cadre de l'histoire.



Commençant comme un jeu éducatif mignons pour les enfants, les choses empirent rapidement.

Les tâches simples prennent une tournure sinistre - vos données et votre sécurité étant bientôt menacées!

Est-ce un virus? Avez-vous été piraté? Qui est derrière ces tâches et que veulent-ils vraiment? Télécharger Tuskers Number Adventure à 2,29 €





Squire for Hire (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.1, 302 Mo, iOS 10.0, Letiman Games, LLC) Votre jour est enfin arrivé - un héros célèbre vous a enrôlé pour être son écuyer! Lorsque votre héros termine des quêtes, bat des méchants et prend tout le mérite, il gagne également du butin - que vous avez le grand honneur de porter! Collectez des objets et organisez votre sac efficacement pour être embauché!



• Incarnez les quatre écuyers du jeu original Squire for Hire. (comprend un personnage caché à débloquer!)

• Débloquez Mystic Runes - la première extension incluse gratuitement!

• Jeu de pose de tuiles stratégique pour 1 à 4 joueurs! (Comprend uniquement le mode multijoueur Pass-and-Play)

• Plusieurs modes de jeu, y compris Squire Stacking (conditions de score supplémentaires) et des decks combinés!

• Arrivée des quêtes solo pour la première fois! Télécharger Squire for Hire à 4,49 €





Nodeshifter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 254 Mo, iOS 11.0, Bottled Galaxy) "Nodeshifter" est un jeu d'arcade moderne et insolite qui vous met face à une horde envahissante de Kryptoriens dans l'unique attaque la plus meurtrière lancée contre les forces de l'humanité - par le biais de l'ordinateur ! Alors, sortez vos gants de puissance car vous avez été approuvé pour piloter un vaisseau numérique Nodeshifter à la pointe de la technologie.



Chaque Nodeshifter est entièrement équipé d'un Node en orbite rapide capable de provoquer des destructions à une échelle jamais vue jusqu'à présent. Ok, peut-être que le Nodeshifter n'est pas aussi avancé... et oui, peut-être que les systèmes d'armes sont un peu rudimentaires, mais ne vous inquiétez pas, vous recevrez un certain nombre de mises à jour pour faciliter la destruction des extraterrestres. Télécharger Nodeshifter à 3,49 €





Moon Raider (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 614 Mo, iOS 10.0, Crescent Moon Games) Ava est la jeune fille du scientifique brillant mais vieillissant Dr. Cavor et Selene, l'ancienne reine de la lune. En tant que sélénite, la vie de Selene dépend de l'énergie spéciale que seules les gemmes de lune peuvent fournir. Comme il n'en reste plus et que le temps presse, le Dr Cavor demande à sa fille de piller sur la lune en récupérant autant de gemmes qu'elle peut trouver !



Moon Raider est un petit jeu de plateforme au format old-school mais fort sympathique avec un level design travaillé et un gameplay très soigné.



Vous l'aurez compris, Moon Raider emprunte beaucoup aux classiques du genre comme Mega Man X, Super Metroid ou encore Earthworm Jim. A tester d'urgence pour les fans du genre, d'autant que Crescent Moon nous propose un jeu premium à 7€, et non pas un titre truffé d'in-apps.

Télécharger Moon Raider à 6,99 €