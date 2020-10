YouTube : le mode PiP de Safari est de retour

Pour profiter du PiP, rendez-vous sur YouTube.com depuis Safari puis lancez une vidéo en plein écran. De là, appuyez sur l’icône en haut à gauche pour la miniaturiser et ainsi l’avoir en fenêtre flottante partout dans iOS. Si Google n’a pas officialisé ce changement, espérons qu’il soit pérenne dans le temps. Qui est ravi de ce changement de la part de Google ?

Depuis cette nuit, YouTube propose donc de regarder ses vidéos en mode Picture-in-Picture sur iPhone et iPad, peu importe si vous êtes abonnés Premium ou non.

Disponible depuis les premières bêtas d’iOS 14, le mode Picture In Picture qui permet de continuer à regarder une vidéo en quittant une app avait finalement été bloqué par Google sur YouTube . En fait, cette option était réservée aux utilisateurs premium du service depuis Safari. Mais la firme de Mountain View vient de faire marche arrière.

