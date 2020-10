Shure Aonic : nouvelle gamme d'écouteurs et de casques

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Réagir

En ce début du mois d’octobre 2020, Shune lance 5 nouveaux produits audio afin d'étoffer sa gamme. Nous allons revenir ensemble sur chacun de ses produits afin de les présenter un peu plus en détails les Aonic 3, Aonic 4, Aonic 5, Aonic 50 et Aonic 215.

Il y en a pour tout les goûts chez Shure

Au cas ou vous ne connaissez pas cette marque, sachez que Shure est le leader mondial de la fabrication de microphones et d'appareils électroniques audio. En ce mois d’octobre 2020, Shure lance pas moins de 5 nouveaux produits. Au menu, on retrouve 4 nouvelles paires d'écouteurs et 1 nouveau casque.



Commençons par la gamme AONIC, ce sont des écouteurs avec une particularité assez inédite, grâce à l'adaptateur True Wireless Secure Fit (189€), vous pouvez à tout moment passer d'écouteurs filaires à des écouteurs sans fils. La technologie Sound Isolating quant à elle bloque les bruits extérieurs jusqu'à 37 dB. Ils sont livrés avec un câble de communication qui intègre les fonctions commandes et micro et qui est donc détachable à tout moment pour transformer vos écouteurs en écouteurs bluetooth.

AONIC 3

Les écouteurs AONIC 3 offrent un son puissant à partir d'un seul transducteur à évent et armature symétrique. Inspirés par l'ajustement et les performances des écouteurs E4 de Shure, les AONIC 3 sont les plus petits modèles d'écouteurs de la gamme et procurent un son clair et naturel. Le design épuré et discret est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent un très petit format intra-auriculaire. Disponibles en deux couleurs (noir et blanc) pour un prix grand public de 215 €. Un bundle des AONIC 3 avec l’adaptateur True Wireless Secure Fit Adapter est disponible en promotion à 379€.

AONIC 4

Les écouteurs AONIC 4, premiers écouteurs au monde à double transducteur hybride signés Shure, sont basés sur une combinaison de transducteurs dynamique et statique, accompagnant une conception acoustique unique. La conception à transducteurs hybrides est spécifiquement optimisée pour des basses dynamiques et des aigus détaillés, assurant une séparation naturelle entre les instruments et une articulation claire de la voix. Disponibles en deux couleurs avec un design unique à deux tons (gris/noir, gris/blanc) au prix grand public de 319€. Un bundle des AONIC 4 avec l’adaptateur True Wireless Secure Fit Adapterest disponible en promotion à 489€.

AONIC 5

Les écouteurs AONIC 5, s’adressent quant à eux aux utilisateurs recherchant une sensation d'espace sonore avec des basses claires et naturelles grâce aux trois transducteurs électrostatiques à armature symétrique de haute résolution. Les deux woofers dédiés et le tweeter séparé apportent des aigus intenses, des médiums chaleureux et des basses claires et naturelles. Une réponse en fréquence personnalisable permet aux usagers de contrôler leur expérience audio, avec des conduits amovibles pour trois signatures sonores uniques équilibrée, chaude et brillante. Les AONIC 5 s'appuient sur la conception légendaire des écouteurs Sound Isolating SE535 de Shure et intègrent les caractéristiques de personnalisation des écouteurs Sound Isolating SE846, emblématiques de la marque. Disponibles en trois couleurs (cristal transparent, rouge brillant/transparent, noir mat/transparent) au prix grand public de 529 €. Un bundle des AONIC 5 avec l’adaptateur True Wireless Secure Fit Adapter est disponible en promotion à 689€.

Ces 3 nouvelles paires d'écouteurs viennent compléter la gamme existante pour une offre encore plus étoffée et qui s'adapte à un public plus large.

AONIC 50

L'AONIC 50 est un casque hi-fi à réduction de bruit active qui propose un son haut de gamme et de qualité studio en mode nomade.



Premier casque sans fil à réduction de bruit active de Shure, l'AONIC 50 est doté d'un dispositif de suppression paramétrable des sons ambiants, qui aide à éliminer les bruits extérieurs, pour une expérience immersive. Par simple action sur un bouton, les utilisateurs souhaitant interagir avec le monde extérieur peuvent activer le mode Environnement pour entendre ce qui les entoure.Les 20 heures d'autonomie avec une seule charge offrent une semaine d’utilisation, sans avoir à recharger la batterie. Accessibles facilement, les commandes permettent de répondre rapidement aux appels, régler le volume d’écoute ou mettre la musique en pause par simple action sur un bouton. Le casque sans fil AONIC 50 utilise la technologie sans fil Bluetooth®5 pour une stabilité accrue et une portée allant jusqu'à 10mètres. Disponible en deux couleurs (noir ou marron) au prix grand public de 429€.

AONIC 215

Construits sur le modèle de ceux utilisés par les musiciens sur scène, les écouteurs Sound Isolating AONIC 215 True Wireless offrent un son clair et des basses profondes. Le confort exceptionnel et le maintien sur l’oreille sécurisé des écouteurs garantissent qu'ils restent en place même pendant les phases d’activité intenses. La technologie Sound Isolating bloque les bruits indésirables, et par simple action sur un bouton, le mode Environnement permet à l’utilisateur d'entendre le monde extérieur en cas de besoin. Les écouteurs AONIC 215 True Wireless offrent huit heures d’autonomie et l’étui inclus, robuste, offre une capacité supplémentaire de trois charges complètes, portant la capacité d’autonomie totale à 32 heures en déplacement sans accès nécessaire à une source d’énergie extérieure. Disponibles en quatre couleurs (transparent, noir, blanc ou bleu (au prix grand public de 245€.



Pour ceux qui sont intéresser ou qui voudrait découvrir d'autres produits de la marque, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour en savoir plus ou sur Amazon pour acheter un produit Aonic.



Passez un bon week end !