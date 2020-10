Aujourd'hui marque les 9 ans de la mort de Steve Jobs

Le 5 octobre 2011 est une date marquante dans l'histoire d'Apple puisqu'il s'agit du décès de son co-fondateur, Steve Jobs. Déjà 9 ans se sont écoulés et Tim Cook ainsi que le reste de son équipe, n'ont pas oublié l'homme qui a révolutionné plusieurs domaines comme l'ordinateur personnel avec le Mac, le baladeur musical avec l'iPod et la téléphonie avec l'iPhone.



Il y a neuf ans jour pour jour, Steve Jobs nous quittait des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 56 ans, un jour après que les dirigeants d'Apple aient présenté l'iPhone 4 lors d'un événement médiatique sur le campus du siège de la société à Infinite Loop.



Dans les jours qui ont suivi son décès, Apple a commencé à publier des commentaires de fans sur sa page Web "Remembering Steve". Apple continue de maintenir la page mettant en évidence quelques-unes des plus d'un million de soumissions de personnes du monde entier qui "ont partagé leurs souvenirs, leurs pensées et leurs sentiments à propos de Steve".



La société a marqué le premier anniversaire de son décès avec une photo et un diaporama audio sur son site Web, et depuis ce jour-là, Tim Cook partage traditionnellement des mots de souvenir avec le personnel d'Apple et sur les réseaux sociaux.

Comme chaque année, Tim Cook a donc rendu hommage à son prédécesseur et son mentor il y a quelques minutes :

“A great soul never dies. It brings us together again and again.” — Maya Angelou. You’re always with us Steve, your memory connects and inspires us every day. pic.twitter.com/X85bjObkPK