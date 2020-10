Un concept de widgets intégrés à iPadOS 15

Lorsque Apple a publié iOS 14 il y a quelques semaines, il a introduit pour la première fois des widgets d'écran d'accueil sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Mais l’iPad n’a pas eu droit au même traitement, laissant les utilisateurs de la tablette sur leur faim. Au lieu de cela, les widgets d’iPadOS 14 vivent toujours dans la barre latérale, à gauche. Nul ?

C’est tellement dommage que de nombreuses personnes regrettent toujours ce choix de la part d’Apple, d’autant que la place disponible sur les tablettes aurait permis de vraiment en tirer partie. C’est ce que veut démontrer Matt Birchler, une vidéo imaginant à quel point cela pourrait être génial.

Étonnamment, comme le souligne Birchler, iPadOS 14 semble déjà être configuré pour les widgets de l'écran d'accueil, car les icônes d'applications sont prêtes à les recevoir.

Fait amusant, saviez-vous qu'en fonction de la taille, du mode et de l'orientation de votre iPad, vos icônes seront distantes de 38, 46, 58, 62, 64, 68, 76, 88, 96, 102, 118 ou 137 points dans m l'interface utilisateur ? C'est vrai ! Cette idée selon laquelle la grille d'icônes est en aucune façon fixe et ne peut pas changer n'est pas étayée par la façon dont l'écran d'accueil fonctionne déjà. Ma solution réduit en fait la variance d'espacement que nous avons à date, rendant quelque peu ironiquement la grille plus cohérente qu'elle ne l'est aujourd'hui.