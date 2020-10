L'iPhone 12 Pro édition "Apple 1" démarre à 4999$ chez Caviar

Alors que l'on attend la date du keynote de l'iPhone 12 dans les prochaines heures, Caviar a déjà lancé les précommandes du nouveau smartphone Apple. Ce n'est évidemment pas l'iPhone 12 Mini dont nous avons révélé le nom en exclusivité, mais l'iPhone 12 Pro. Caviar a imaginé une version spéciale à 4999$ appelée iPhone 12 Pro édition "Apple 1".

L’iPhone 12 est déjà chez Caviar

Si vous nous suivez régulièrement, vous n'êtes pas sans savoir que la firme Caviar ne fait jamais dans la dentelle ni le discret quand il s'agit de personnaliser un appareil. La société russe prend les modèles les plus chers et fait s'envoler leur prix avec des retouches plus ou moins réussies. Cette fois, elle a anticipé la sortie des iPhone 12 Pro avec des éditions Apple 1 et Apple 1 Light.

L'Apple 1 est le tout premier ordinateur d'Apple, mis au point dans les années 70 par Steve Jobs et Steve Wozniak. Un MacIntosh aussi rare que cette collection puisque l'iPhone 12 Pro Apple 1 est limité à 9 exemplaires, et la déclinaison Apple 1 Light à 49 unités.

Mais pour avoir un iPhone 12 unique, il faudra mettre la main à la poche avec un Apple 1 Light à 4990$ en 128 Go et un Apple 1 à 9 990 dollars. Si vous voulez l’iPhone 12 Max en 512 Go, comptez 11 150$. Comment justifier un tel prix ? En expliquant que le composant principal de ces versions personnalisées de l'iPhone 12 Pro est un morceau du circuit original du premier ordinateur personnel d'Apple au monde.



Enfin, petit fait amusant, Caviar annonce donc une présentation le 12 octobre pour l'iPhone 12.



