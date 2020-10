Tesla : la voiture qui avance toute seule quand le feu est vert

Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Réagir

Tesla ne cesse d'innover et de progresser à vitesse grand V, un peu comme son action en bourse ces derniers mois. Après une grosse mise à jour il y a quelque temps concernant la signalisation et les feux tricolores, voilà qu'une nouveauté assez impressionnante fait son apparition, la détection automatique du feu vert.

La Tesla de plus en plus autonome

Pas un mois ne passe sans que l'on parle de Tesla. Elon Musk a réussi une prouesse technologique avec ses voitures, à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde sur la planète connaît "Tesla". Petit à petit, les Tesla reçoivent des mises à jour qui les rendent de plus en plus complètes. Après la reconnaissance des panneaux de signalisation, la détection des feux rouges, voilà maintenant que les Tesla peuvent reconnaître si le feu est vert et ainsi se mettre à avancer de manière totalement autonome.



Avant cette mise à jour, quand un feu passait du rouge au vert, le conducteur devait légèrement appuyer sur l'accélérateur afin de faire comprendre à la voiture qu'elle peut reprendre sa route. Avec cette nouvelle mise à jour de l’autopilote, ce temps est désormais révolu du moins seulement en ligne droite pour le moment. En effet, cette nouvelle option n'est pour l'instant disponible seulement si vous vous trouvez en ligne droite. Par ailleurs, elle est à l'heure actuelle réservée au programme bêta-test Early Access aux États-Unis.



Comme toujours, il faut laisser du temps à l'innovation mais il est important de noter que l'on se rapproche de plus en plus de ce qui est tant espérer par Elon Musk, une voiture 100% autonome, autrement dit qui se déplace sans assistance d'un humain d'un point A à un point B.



On a hâte de voir la suite.