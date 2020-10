Trump : Twitter obligé de rappeler qu'il est interdit de souhaiter la mort de quelqu'un

Depuis l'annonce de la contamination de Donald Trump au Covid-19, certains internautes se sont empressés d'exprimer leur joie et de souhaiter le décès du président des États-Unis. Si cela est choquant et très grave, malheureusement pour de nombreuses personnes cela est tout à fait normal de tenir de tel propos en ligne. Suite à cette vague de tweets, Twitter a tenu à rappeler qu'il est strictement interdit de souhaiter la mort d'une personne.

Il y a 48 heures, le compte @TwitterComms a rappelé l'une des règles des conditions d'utilisation sur Twitter. Il est interdit de souhaiter la mort de quelqu'un ni que celle-ci se blesse ou ait une maladie mortelle :

Immédiatement, de nombreux américains comme européens ont réagi à ce tweet qui a vite fait polémique. En effet, Twitter est accusé d'hypocrisie, dans le passé, de nombreux tweets souhaitant la mort de personnalités ou de politiques démocrates n'ont jamais été supprimés. Par contre, dès qu'il s'agit du Président des États-Unis, la modération se met soudainement à supprimer en masse les tweets. Voici ce qui est précisément reproché.

Des centaines d'utilisateurs ont partagé diverses expériences de tweets qui n'ont jamais été supprimé, malgré de nombreux signalements aux équipes de modération du réseau social.

Voici le genre de réponses que l'on peut voir :



Twitter est accusé d'être trop laxiste sur cette règle et de l'appliquer comme bon lui semble. Il est vrai que beaucoup d'utilisateurs du réseau social vous le diront, de nombreux tweets espérant la mort de quelqu'un ou des blessures graves sont complètement ignorés par la modération de Twitter.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf