TvOS 14.0.2 est disponible sur Apple TV

Il y a 38 min

Medhi Naitmazi

Surprise, les utilisateurs d’une Apple TV viennent de recevoir une seconde mise à jour corrective pour tvOS. Il s’agit de tvOS 14.0.2 (build 18J411) qui vient corriger des petits bugs rencontrés depuis le lancement de la version majeure le 16 septembre dernier.

Pas de nouveautés

Comme le numéro de version l’indique, Apple propose au téléchargement une mise à jour mineure qui vient régler les soucis de compatibilité, de stabilité et autres désagréments qui sont survenus après la sortie de tvOS 14. On pense notamment au Picture In Picture ou à l’app Maison.



Pour le moment, rien n’est à signaler mais il est conseillé de faire la mise à jour pour combler d’éventuelle faille de sécurité.



Pour cela, attendez quelques jours si votre Apple TV HD ou 4K est configurée pour se mettre à jour toute seule, sinon rendez-vous dans les Reglages pour déclencher la mise à jour logicielle.



Qui attend plutôt iOS 14.0.2 ou iPadOS 14.0.2 pour régler les soucis d’autonomie ?