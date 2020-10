Arlo présente sa caméra de sécurité Pro 4

Chaque année les cambriolages sont de plus en plus nombreux et beaucoup de personnes cherchent des solutions pour sécuriser leur logement. Dans les équipements les plus populaires, il y a les alarmes, les détecteurs d'ouvertures de portes, mais il y a surtout les caméras de surveillance connectées à internet qui vous envoient des notifications dès qu'une détection de mouvement a lieu. Sur ce marché, on retrouve une entreprise qui en a fait un business très lucratif, il s'agit d'Arlo !

Arlo présente son modèle Pro 4

Après le succès de la caméra Pro 3, il était logique qu'Arlo renouvelle l'expérience avec un nouveau modèle qui possède des caractéristiques plus intéressantes !

L'Arlo Pro 4 a été dévoilé aujourd'hui à la presse et la nouvelle caméra de sécurité a de sacrés arguments face à une concurrence de plus en plus agressive.

Tout comme le modèle précédent, la caméra Pro 4 propose une résolution vidéo 2K boosté au HDR, l'angle de vision est de 160 degrés et la petite particularité de la Pro 4 c'est l'intégration d'un projecteur et d'une sirène. Vous l'aurez compris, l'emplacement de cette nouvelle caméra de sécurité se fait plutôt à l'extérieur pour surveiller une entrée ou un jardin.



Pour faciliter sa mise en place à l'extérieur, la Pro 4 offre une installation sans fil et en plus elle est résistante aux intempéries et aux températures basses et élevées (sauf les cas vraiment extrêmes où elle possède ses propres limites).

Comme l'installation de l'Arlo Pro 4 est sans fil, il est évident que celle-ci possède une batterie, la marque affirme qu'une charge complète permet une surveillance jusqu'à 6 mois. Vous aurez depuis l'application iPhone une visibilité en temps réel sur le niveau de batterie que possède la caméra.

Les possesseurs de produits Apple seront déçus sur une chose... Lors de son lancement, elle ne proposera pas la compatibilité avec HomeKit, mais il n'est pas impossible que le fabricant apporte le support de la domotique d'Apple dans les mois qui suivront. Pour rappel, la Pro 3 a attendu 5 mois avant de recevoir une mise à jour logicielle qui lui a ouvert les portes de l'application "Maison" d'Apple !

Si pour l'instant vous n'êtes pas convaincu par les caractéristiques de la Pro 4, peut-être que l'Ultra 2 va vous attirer. Arlo a présenté cette nouvelle caméra il y a tout juste 3 mois, nettement plus performantes et complètes en termes de fonctionnalités, elle propose des vidéos en 4K HDR avec une netteté au bord de la perfection. Arlo a également intégré la vision nocturne en couleur, un nouveau son inégalé grâce à deux microphones et un système d'atténuation des bruits.

On retrouve aussi des petits ajouts côté logiciel comme le zoom et le suivi automatiques des personnes détectées sur la vidéo. Une alarme et des zones d'activités sur le cloud sont également proposées.



Pour l'instant nous n'avons pas encore de date sur la disponibilité de l'Arlo Pro 4 en France, mais la caméra ne devrait pas tarder à être commercialisée. Aux États-Unis, elle est déjà disponible depuis quelques heures à un tarif de 199 dollars.

Pour l'Arlo Ultra 2, même traitement, les États-Unis passent devant l'Europe avec des précommandes qui ont commencé aujourd'hui avec un tarif à partir de 299,99$.



