Hi Speed : Apple officialise le keynote de l'iPhone 12 du 13 octobre

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

10

Nous vous en parlions encore ce matin, le keynote de l'iPhone 12 est enfin officialisé par Apple. Il se nomme Hi Speed, en référence au passage à la 5G, mais aussi certainement à la puce A14. Ce sera donc le 13 octobre, soit mardi prochain que l'on retrouvera les nouveaux iPhone 2020, ainsi que certainement d'autres produits comme les AirTags, le AirPower, le HomePod Mini ou encore les AirPods Studio.



Apple enchaine donc avec un second "Event" après celui du 15 septembre dédié aux iPad et Apple Watch 2020.

Apple va présenter les nouveaux iPhone 12 dans une semaine

Apple a officiellement annoncé l'événement le plus attendu par les fans, le keynote sur l'iPhone 12 qui se déroulera donc le 13 octobre à 10 heures, heure du Pacifique. Cela donne donc 19 heures, heure de Paris. Tout comme la WWDC 2020 et l’événement «Time Flies» de septembre, l’annonce de l’iPhone 12 sera complètement virtuelle et diffusée directement depuis Apple Park.



Après avoir présenté l'Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 6, l'iPad Air 4, l'iPad de 8e génération, Apple Fitness+ et l'offre groupée de services Apple One, place aux nouveaux iPhone.



L’événement d’octobre d’Apple sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, dans l’application Apple TV et probablement sur YouTube. Nous aurons plus de détails dans les prochains jours.



Lors de l'événement d'octobre, Apple devrait dévoiler quatre nouveaux modèles d'iPhone 12 cette année : ​​un iPhone 12 Mini de 5,4 pouces, un iPhone 12 de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Le facteur de différenciation entre ces modèles d'iPhone 12 sera la technologie de l'appareil photo, mais aussi l'écran OLED ainsi que le modem 5G.



L'iPhone 12 de 5,4 pouces et l'iPhone 12 de 6,1 pouces devraient intégrer des configurations de caméra à double objectif à l'arrière, tandis que l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max resteront sur des modules à triple objectif à l'arrière avec un tout nouveau scanner LiDAR.



En termes de design, les appareils devraient présenter des bords plats similaires à ceux de l'iPhone 4, de l'iPhone 5 et du dernier iPad Pro.



Si certains espèrent un nouveau Face ID avec encoche réduite ou un écran 120 Hz, les dernières rumeurs semblent indiquer que ce sera plutôt pour l'an prochain avec les iPhone 13.

Et les autres produits Apple ?

Enfin, Apple devrait lancer son tapis AirPower, ses traqueurs AirTags, un casque AirPods Studio ou encore un HomePod Mini. Le visuel diffusé permet d'ailleurs de reconnaitre les AirTags en plein centre, ainsi qu'à un HomePod vu de haut.



Rendez-vous sur notre page keynote pour suivre la conférence en français mardi 13 octobre prochain.