Jon Prosser pense qu'Apple annoncera le keynote d'octobre ce mardi

Durant la nuit, le célèbre leaker Jon Prosser a évoqué la commercialisation imminente du AirPods Studio sur Twitter, le casque audio de la Pomme. L'un de ses abonnés lui a demandé quand serait annoncé le prochain évènement majeur d'Apple, ce à quoi Jon lui a répondu "demain", soit ce mardi 6 octobre. Toujours selon lui, le keynote devrait avoir lieu le 13 octobre et devrait notamment accueillir la nouvelle gamme d'iPhone 12, tant attendue. L'iPhone 12 n'est pas le seul produit passionnant auquel nous pouvons nous attendre puisque Apple pourrait donc présenter l'AirPods Studio, mais également le HomePod mini, en préparation depuis plusieurs mois en interne. On espère donc que ces rumeurs se révèlent vraies, sachant qu'en général, Apple fait ses annonces autour de 17h, heure française.

Et si ce mardi était finalement le jour tant attendu ? Plusieurs bruits de couloir indiquent depuis plusieurs heures qu'Apple devrait officialiser la date de son keynote de l’iPhone 12 dès aujourd'hui. Une rumeur qui prend une nouvelle dimension, puisque le très célèbre leaker Jon Prosser vient de confirmer l'annonce, lui aussi. Selon lui, la date keynote devrait être bloquée au 13 octobre prochain !

