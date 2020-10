A Total War Saga: Troy verra le jour sur Mac grâce à l'Epic Game Store

Corentin Ruffin

Feral Interactive, studio très réputé dans l'univers Apple pour amener des adaptations sur Mac, iPad et iPhone, vient d'annoncer la prochaine arrivée.



Et belle nouvelle, puisqu'on parle de la venue de A Total War Saga: Troy, jeu vidéo stratégique développé par le développeur britannique The Creative Assembly.



Seulement, le jeu sera distribué sur l'Epic Game Store, et rien d'autre : de quoi continuer la bataille entre la Pomme et le géant du jeu vidéo.

A Total War Saga: Troy arrive sur Mac

S'inspirant de l'Iliade d'Homère, épopée romantique et sanglante, A Total War Saga: TROY s'intéresse au point de départ historique de la guerre de Troie, donnant vie au conflit comme jamais auparavant.



TROY explore ce conflit légendaire autant du point de vue des Grecs que des Troyens, faisant fi des nombreux mythes et légendes pour dévoiler les faits qui les ont sans doute inspirés.

Le jeu sera au prix de 49,99€ à son lancement, tandis que ceux qui ont profité de l'offre de gratuité sur Windows à l'époque pourront télécharger le jeu sans rien débourser.



Le pack de contenu téléchargeable Amazones pour Mac sera également disponible le 8 octobre, amenant ainsi les sœurs Hippolyta et Penthesilea aux côtés de leurs armées de guerrières féroces.