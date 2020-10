Et si le clavier du futur MacBook Pro se déformait ?

Un brevet récemment déposé à l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) laisse en effet entrevoir quelques possibilités autour du clavier à venir des MacBook Pro. Si l'on en croit le document, l'accessoire pourrait être certifié « IP68 » pour faire face aux problèmes qui surviennent à force d'accumuler de la poussière. Cette nouvelle machine n'aurait pas d'ouverture, embarquant un clavier avec des parties souples, doublé d'un retour haptique pour plus de sensation lors de l'utilisation. La partie souple permettrait donc aux doigts de s'enfoncer jusqu'à provoquer un effet haptique supplée par un capteur de force. Reste tout de même à savoir si ce projet verra réellement le jour... Source

