Les fonds d’écran du keynote de l’iPhone 12

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Ce matin, rien que pour vous, 2 fonds d'écran « Hi Speed » du keynote de l’iPhone 12 pour tous les iPhone.



L'artiste AR7 a une fois de plus publié des wallpapers inspirés des illustrations de l'événement Apple.



L'événement iPhone 12 aura lieu le 13 octobre avec un livestream d'Apple Park. Et pour patienter, vous pouvez appliquer les fonds d’écran sur votre iPhone.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 11 / 11 Pro / XS Max / X / 8 / Plus :





Si Apple nous a offert l'une de ses plus belles invitations depuis des années avec un coucher de soleil abstrait de cercles orange sur fond bleu et un Easter egg en AR à retrouver sur notre article en lien tout en haut, le fond d'écran du jour est l’occasion d’en profiter sur son appareil, avec ou sans logo Apple.



L'événement iPhone de cette année est retardé d'un mois par rapport au calendrier habituel de septembre, en raison de problèmes de production résultant de la pandémie COVID-19. Le 13 octobre, Apple dévoilera sa nouvelle gamme d'iPhone 12 qui comprendra quatre téléphones, tous dotés de la 5G et d’écran OLED : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.



L'iPhone 12 présente un nouveau design industriel avec des bords plats, rappelant l'ère de l'iPhone 5. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que tous les téléphones soient mis en vente en même temps. La gamme Pro devrait arriver plus tard, probablement en novembre.



En dehors des iPhones, nous nous attendons également à ce qu'Apple annonce ses écouteurs supra-auriculaires «AirPods Studio» et une gamme de HomePod actualisée. Sans oublier les AirTags et AirPower.



Alors, vous avez pris quel fond d'écran pour votre iPhone ?