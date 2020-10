Le hashtag #AppleEvent s'affiche avec un logo Apple en couleurs

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Depuis qu'Apple a fait l'annonce de son keynote, les réseaux sociaux ne cessent de s'enflammer en parlant des probables nouveautés qu'auront les iPhone 12, mais aussi d’autres annonces probables. On parle d'un HomePod Mini ou encore d'un casque haut de gamme nommé "AirPods Studio". Et bien Twitter vient d'ajouter un logo pommé sur le hashtag #AppleEvent !

Apple x Twitter

Twitter l'avait fait pour la keynote de début septembre et le réseau social le refait pour la seconde keynote événement d'Apple. Si vous êtes un utilisateur régulier de Twitter, vous avez probablement remarqué que tous les tweets qui comportent le hashtag #AppleEvent ont désormais un logo Apple aux couleurs de l'invitation mise à disposition sur le site d'Apple.

Est-ce une collaboration entre Apple et Twitter ou simplement une initiative du réseau social ? Visiblement la première hypothèse est la plus crédible puisque mettre un logo aux couleurs de l'Apple Event de mardi, c'est pile le genre de détail qui a une grande importance aux yeux de la firme de Cupertino.

Malheureusement cette fois, Twitter n'a pas intégré pas de petits effets quand vous cliquez sur le coeur pour liker le tweet, un petit ajout qui avait été remarqué lors de l'Apple Event du mois dernier.



Pour rappel, la présentation des iPhone 12 aura lieu mardi soir à 19h et bonne nouvelle vous pourrez retrouver l'événement traduit en français directement sur notre page spéciale keynote. Toute l'équipe d'iPhoneSoft se prépare, la soirée s'annonce très... intense !