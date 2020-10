Orange abandonne son enceinte connectée avec Djingo

Julien Russo

Orange a de grandes ambitions, mais elles n'aboutissent pas toujours sur un succès commercial. Il y a un peu moins d'un an, le fournisseur d'accès à internet commercialisait sa première enceinte connectée avec son assistant vocal du nom de "Djingo". Malheureusement, vu l'engouement très limité, Orange a préféré abandonner son enceinte pour se concentrer sur d'autres projets plus importants.

Échec pour Djingo

Ça a commencé aux États-Unis puis c'est arrivé en Europe, les enceintes connectées sont devenues un phénomène et ont envahis les foyers des Européens. Si pour l'instant c'est essentiellement Amazon et Google qui se partagent le gâteau de ce marché très lucratif, d'autres petits acteurs font des tentatives pour proposer eux aussi leurs assistants vocaux et leurs enceintes.

Cette tentative, c'est Orange qui l'a faite en novembre 2019 en lançant sa première enceinte connectée avec son propre assistant vocal. Aujourd'hui, le FAI de Stéphane Richard annonce l'arrêt de la production et de la commercialisation des enceintes connectées avec Djingo. La cause est un désintérêt total des clients Orange envers l'enceinte, pourtant le marketing était là et le prix était avantageux pour les abonnés Livebox (99€) ! Ceux qui étaient chez un concurrent devaient la payer 149€.

Ce qui est bien chez Orange c'est qu'on ne s'invente pas d'histoire pour justifier un échec, on dit clairement qu'on a essayé et qu'on a échoué. C'est Michaël Trabbia le directeur de la technologie et de l'innovation du FAI qui a expliqué dans un mail interne que l'enceinte connectée n'avait pas trouvé son public dans un marché qui possède déjà de nombreux assistants personnels.



Djingo vous accompagnait sur plusieurs commandes dites "basiques". Vous pouviez lancer de la musique sur le service de streaming Deezer (partenaire historique d'Orange), mais aussi émettre et réceptionner des appels via la ligne fixe de votre Livebox 4 ou 5.

Il était aussi possible de consulter la météo, écouter le dernier flash info, régler un minuteur, connaitre les horaires d'ouvertures de la boulangerie à proximité de votre domicile ou encore retrouver votre liste de courses. Tout ce qui rend un assistant vocal indispensable au quotidien !

Petit plus également, Djingo était capable de piloter les appareils domotiques à votre domicile, tout comme avec un Google Home, une enceinte Amazon ou un HomePod il suffit de dire à Djingo d'éteindre la lumière ou encore de désactiver une multiprise intelligente.



À l'heure actuelle, le Speaker Djingo est toujours disponible à l'achat, mais Orange devrait désactiver la possibilité d'achat de façon imminente.

