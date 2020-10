Tesla : le toit de Model Y se décroche sur l'autoroute

Depuis quelques heures, un tweet qui concerne Tesla fait beaucoup parler de lui. Un client de la marque a publié une vidéo qui montre sa Tesla avec le toit en verre qui n'est malheureusement plus présent sur le véhicule. Selon ses dires, le toit se serait tout simplement décroché et envolé pendant qu'il était sur l'autoroute.

Ces derniers temps, Tesla faisait parler de lui qu'en positif. Entre la future nouvelle batterie, la montée fulgurante de l'action en bourse, les mises à jour OS de la voiture... tout aller bien dans le meilleur des mondes pour le roi de l'électrique. Mais cette fois-ci, Tesla est en première page pour une nouvelle négative qui va surement beaucoup faire parler.



En effet, un twittos du nom de Nathaniel a publié une courte vidéo sur Twitter avec comme titre "Hey Elon Musk, pourquoi vous ne nous aviez pas dit que Tesla vendait désormais des décapotables ?"

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L