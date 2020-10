Morgan Stanley : le keynote de l'iPhone 12 est le plus important depuis longtemps

Hier à 21:52

Medhi Naitmazi

Avant l'événement de l'iPhone 12 d'Apple du 13 octobre, Morgan Stanley vient de revoir à la hausse ses estimations du prix de vente moyen (ASP) de la gamme iPhone.



Dans une note aux investisseurs, l'analyste principale Katy Huberty écrit que les prévisions de Wall Street concernant le prix moyen de l'iPhone restent trop faibles pour 2021, et que les ventes vont exploser.

Le prochain keynote sera le plus important depuis des années

Le lancement prochain des iPhone 12 et iPhone 12 Pro sera «l'événement iPhone le plus important depuis des années», écrit Huberty. Elle souligne également que cela arrive à un moment clé pour l'entreprise, car les cycles de remplacement des appareils se sont allongés à plus de quatre ans. De nombreux clients attendent un changement de design ainsi que la 5G pour renouveler un parc vieillissant. Elle ajoute que d'autres facteurs pourraient pousser à une adoption plus forte sur des marchés comme l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. On parle bien sûr de la guerre commerciale avec la Chine qui ébranle Huawei et consorts.



Par exemple, Morgan Stanley "Asie" prévoit un total de 82 millions d'iPhone produits au cours du dernier trimestre de l'année, ce qui suggère environ 78 millions d'expéditions d'iPhone pour cette période. C'est une augmentation conséquente par rapport aux prévisions précédentes de la banque qui étaient d'environ 76 millions pour cette zone.



En conséquence, les prévisions d'expédition d'iPhone de Huberty pour 2021 passent à 220 millions d'unités, en hausse de plus de 22% d'une année sur l'autre et de 4% en avance sur le consensus.



A la clé, l'analyste de Morgan Stanley table sur une valorisation de 170 $ de l'action AAPL dans les douze mois à venir.

La banque d'investissement a également effectué une analyse détaillée de l'estimation de l'ASP et a indiqué que celle de Wall Street de 763 $ était trop faible. Huberty s'attend à ce que les iPhones commencent à 649 $ pour le plus petit appareil, l'iPhone 12 mini de 5,4 pouces, et grimpent à 1 399 $ pour l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces avec 512 Go de stockage. Cette gamme pourrait représenter 11% des iPhone en activité d'ici un an et le prix de vente moyen devrait atteindre 772 $.



Enfin, pour l'avenir, Huberty conseille de suivre les performances du cycle de l'iPhone 12 en scrutant les ventes d'appareils par le biais de données de fournisseurs tiers et le suivi des délais, en suivant les indicateurs de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les performances mensuelles en Chine.