Netflix augmente ses tarifs pour le Canada

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Réagir

Netflix augmente ses tarifs pour le Canada, surement un signe annonciateur pour les autres pays dont la France. Années après années, le géant américain ne cesse de faire grimper ses prix, avec en contre partie des programmes de plus en plus qualitatifs.



Une nouvelle augmentation des tarifs chez Netflix

Le nombres de films et séries augmente sur la plateforme mais les prix aussi. C'est ainsi qu'on apprend qu'au Canada, les prix vont augmenter sur les 2 offres les plus chères tandis que le forfait basique lui reste au même prix.

Forfait basique 9.99$

Forfait Standard 14.99$ (1$ de plus)

Forfait premium 18.99 (2$ de plus)

Le numéro 1 mondial du streaming vidéo justifie cette hausse par le fait qu'ils vont augmenter leurs investissements afin de proposer encore plus de films et de séries de qualité.



On préfère vous le dire tout de suite même si vous vous en doutez sûrement, l'augmentation des tarifs pour la France devrait arriver dans les prochains mois.



Le sentiment est partagé sur cette hausse des tarifs car oui, il est vrai que le catalogue de Netflix est exceptionnel en terme de contenu mais l'augmentation constante des tarifs peut devenir fatigante à la longue. Pour rappel, Netflix avait déjà revu ses tarifs à la hausse il y a un peu plus d'un an (juin 2019).



Source

Télécharger l'app gratuite Netflix