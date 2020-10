Pas de AirPods Studio (à 599$) ni de AirTags lors du keynote du 13

Le keynote de l'iPhone 12 approchant à grand pas, les rumeurs vont bon train. Après le MagSafe et l'iPhone 12 en deux temps, voilà que l'on évoque à nouveau le casque AirPods Studio ainsi que les AirTags. D'après Jon Prosser, les deux accessoires ne seront tout simplement pas présents mardi 13 octobre. L'événement sera dédié à l'iPhone 12 et au HomePod Mini.



Alors que le dernier tweet du leaker donne froid dans le dos concernant les tarifs du casque d'Apple qui pourraient s'échelonner entre 349$ et 599$ pour sa version luxe, c'est surtout le fait qu'il ne sera pas présenté mardi qui nous intéresse ici. La plupart des fuites indiquaient pourtant le contraire depuis des semaines.



Apple semble privilégier les évènements avec deux produits ces derniers temps pour étaler ses conférences et mieux détailler ses nouveautés. Après l'iPad et l'Apple Watch, ce sera l'iPhone et le HomePod. Cela nous éclaire quelque part sur le contenu du troisième keynote de fin d'année, avec les Mac Apple Silicon et donc les accessoires tels que le casque AirPods ou les traqueurs AirTags.



AirPods Studio 🎧



The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.



I’m being told they’ll retail for.... $599 😳



There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.



They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P