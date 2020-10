Un troisième Apple Event en novembre avec les Mac Apple Silicon ?

Il y a 1 heure

Julien Russo

Comme on dit... Jamais 2 sans 3 ! L'année 2020 pourrait être la première à marquer trois événements Apple en l'espace de 3 mois consécutifs. D'après les récentes déclarations du média Bloomberg, Apple présenterait les iPhone 12 mardi prochain et enchainerait avec une troisième et dernière keynote au mois de novembre. C’est exactement ce qu’on avait prédit il y a un mois.

Les Mac avec les Apple Silicon en novembre ?

Lors de la WWDC 2020, Apple avait surpris tout le monde en annonçant l'abandon de son partenariat avec Intel pour se lancer dans les processeurs maisons de Mac. Après le succès des puces AXX sur les iPhone, iPad, Apple TV... Apple veut faire du processeur son affaire sur les Mac !

Cela va permettre une économie sur le coût final de la production et probablement des performances supérieures à ce que propose aujourd'hui Intel (en tout cas, on espère).

Si Apple a annoncé son intention de se lancer dans les processeurs avec Apple Silicon, la firme de Cupertino est restée muette en ce qui concerne la disponibilité de ses premiers Mac qui signeront l'arrêt de la collaboration Intel & Apple.

D'après Bloomberg, on devrait en savoir plus assez rapidement, en tout cas avant les fêtes de fin d'année ! Selon plusieurs indiscrétions, la firme de Cupertino annoncerait fin octobre un troisième Apple Event pour le mois de novembre. L'objectif ici est clairement de profiter de la forte demande que génère la période de Noël.

Selon les déclarations du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le premier Mac à basculer avec l'Apple Silicon serait le MacBook 13 pouces puis les autres modèles suivront progressivement. Tim Cook avait promis un premier Mac Apple Silicon en vente avant 2021.



