Hidgets étale votre santé sur l'écran d'accueil

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Avec l'arrivée récente d'iOS 14, les règles ont finalement changé du côté d'Apple : il est désormais possible de personnaliser son écran d'accueil avec divers widgets, officiels ou non.



Ainsi, nous avons assisté à un boom sur l'App Store : celui des développeurs proposant des outils permettant de créer ses propres widgets, mais également ceux qui se spécialisent dans une catégorie bien particulière.



C'est le cas de Hidgets (v1.0.1, 1 Mo, iOS 14.0) qui a pour but de laisser apparaître vos données santé.

Hidgets joue la santé sur l'écran d'accueil

Vos widgets de santé pour votre écran d'accueil. Sélectionnez jusqu'à 4 catégories différentes pour afficher toutes vos informations de santé comme vous le souhaitez. Sélectionnez le style, le mode et la source, et même ce que les widgets doivent ouvrir lorsque vous appuyez dessus.

À ce jour, Apple ne propose aucun widget officiel de son application Santé, ce qui a laissé le champ libre pour le développeur Marcel Schmitz, qui a ainsi donné vie à Hidgets.



L'application Hidgets se concentre actuellement sur quatre catégories différentes de données sur la santé: la mesure du corps, le cœur, la mobilité et le sommeil. Vous pouvez ainsi personnaliser les données à afficher selon ce qui vous intéresse, tout en personnalisant le widget.



Hidgets est disponible sur l'App Store pour 2,29€ et nécessite iOS 14. En revanche, on note quelques écarts de statistiques entre Hidgets et l’app santé. Nul doute que la prochaine mise à jour rectifiera cela.



Télécharger Hidgets à 2,29 €