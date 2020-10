La juge n’oblige toujours pas Apple à remettre Fortnite

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

3

La situation ne s’améliore pas pour Epic Games, le studio ayant reçu une injonction préliminaire de la juge Yvonne Gonzalez Rogers qui n’a pas changé d’avis. Pour elle, Apple n’est pas obligé de réintégrer Fortnite sur l’App Store. En revanche, il ne peut pas bloquer l’Unreal Engine d’Epic. Rien ne change donc, a un peu plus de six mois du procès.

Epic Games toujours jugé méprisant

La juge rappelle que « l’impasse actuelle est de son fait », puisque la société a agit expressément et sans concertation pour faire plier Apple et son contrat.



Si Epic veut voir son jeu de retour sur App Store, Rogers rappelle qu’il suffit juste de jouer le jeu et d’accepter les termes du contrat de l’App Store. Dans ce cas, la juge assurer que « personne ne perdrait la face si le but est de protéger les consommateurs, les joueurs de Fortnite ». Et justement vis-à-vis des clients, la dernière décision des créateurs de Fortnite va à leur encontre selon la juge puisque la Cour s’est vue refuser le placement sous séquestre des 30% jusqu’à la résolution du procès.

Dans la foulée, Apple a rappelé :