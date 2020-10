Spotify : les playlists collaboratives repensées, comment fonctionnent-elles ?

Quelques jours en arrière, les développeurs du service de streaming musical Spotify : Musique et podcasts (v8.5.79, 141 Mo, iOS 12.0) ont lancé une nouvelle version des playlists collaboratives, simplifiant notamment leur fonctionnement.



L'occasion de faire un point sur cette fonctionnalité appréciée par les utilisateurs, mais encore trop peu connue. Alors, comment ces dernières fonctionnent ?



En repensant ses playlists collaboratives, Spotify a facilité la configuration, la gestion et l'utilisation de listes de lecture collaboratives.

Les listes de lecture collaboratives sont un excellent moyen d'échanger des recommandations de podcast, de partager vos dernières découvertes musicales et de créer ensemble la liste de lecture parfaite. Découvrez nos nouveautés provenant de la mise à jour, y compris un nouveau bouton Ajouter un utilisateur dans l'en-tête de la playlist (pour inviter facilement d'autres personnes à contribuer); une liste affichant les avatars des utilisateurs dans l'en-tête de la playlist (pour voir qui d'autre contribue); et enfin, de nouveaux avatars d'utilisateurs devant chaque morceau ou épisode (pour voir exactement qui a contribué quoi, et peut-être se moquer de leurs choix douteux).