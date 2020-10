iPhone 12 : des problèmes de couverture 5G en 700 MHz ?

Nous sommes à quelques jours du keynote le plus important d'Apple depuis des années, dixit Stanley Morgan, celui de l'iPhone 12, et un nouveau rapport du Telegraph inquiète certains utilisateurs. L'article souligne que les clients britanniques pourraient rencontrer des problèmes pour tirer pleinement parti de la fonctionnalité 5G. L'inquiétude concerne la bande des 700 MHz, couramment utilisée au Royaume-Uni pour la nouvelle technologie de réseau cellulaire, un spectre que le modem 5G fourni par Qualcomm ne gèrerait pas.



La 5G sur tous les iPhone, mais pas à la même vitesse

L'iPhone 12 devrait prendre en charge la 5G sur toute la gamme, un changement qu'Apple tease depuis quelques jours avec le slogan «Hi, Speed» pour l'événement. Si cela fait au moins un an que les rumeurs et fuites sont accordées dessus, tous les pays ne seront pas logés à la même enseigne. Les modèles d'iPhone 12 disponibles aux États-Unis (mais aussi en Corée et au Japon) prendront en charge la 5G sub-6 GHz et mmWave, tandis que les modèles vendus dans d'autres pays ne prendront en charge que les sub-6 GHz.



La technologie par ondes millimétriques, ou mmWave, est la plus rapide de la 5G, mais sa portée est largement réduite. Cela signifie que les opérateurs doivent mettre en place plus de tours cellulaires pour le rendre disponible à tous les utilisateurs. Les déploiements 5G inférieurs à 6 GHz atteignent généralement des vitesses comprises entre 100 et 150 Mbps. Il est donc plus facile à déployer mais beaucoup moins véloce que le mmWave.

Certaines zones privées de 5G avec l'iPhone 12 ?

Le rapport du Telegraph, qui s'appuie sur des spécialistes de l'industrie des télécom, indique que l’iPhone 12 pourrait rencontrer des problèmes de couverture au Royaume-Uni, car il n'intègrerait pas le support pour les bandes de spectre 5G à 700 MHz. Ces fréquences sont utilisées pour étendre la couverture des réseaux afin d'atteindre des zones plus éloignées.



Matthew Howett, analyste chez Assembly, a ainsi déclaré :

S'il ne prend pas en charge les 700 MHz, vous vous retrouvez avec des problèmes de couverture. Les bandes de spectre sur lesquelles fonctionne l'iPhone sont d'une importance cruciale.

Citant également l'analyste spécialisé en 5G, Simon Rockman, le rapport explique que le déploiement de la 5G en 700 MHz à travers le Royaume-Uni sera «assez rapide» et que cela pourrait être une «occasion manquée» pour Apple de sortir l'iPhone 12 sans le support 700 MHz. Il précise que la bande de fréquences de 700 MHz devrait être mise aux enchères par l’Ofcom au début de l’année prochaine.



Malgré tout, l'iPhone 12 sans support du spectre 700 MHz pourrait constituer un avantage pour un opérateur au Royaume-Uni :

Le lancement du nouvel iPhone sans prise en charge du spectre 700 MHz pourrait conférer un avantage majeur à Three, qui a acquis de grandes quantités de spectre 5G.

Les analystes estiment que cela pourrait conduire à un scénario similaire au lancement de la 4G en 2012, lorsque EE était le seul opérateur de télécommunications avec une couverture 4G suffisante pour offrir de manière fiable le dernier iPhone 5 avec connectivité 4G.

Et quid des 700 MHz en France, Suisse et Belgique ?

La bande 700 MHz concerne de nombreux pays européens, dont la France, la Suisse ou encore la Belgique. En France, c'est principalement Free Mobile qui utilise la bande 700 MHz pour la 4G, alors qu'en Suisse, Salt et Swisscom ont acheté la majorité de ces blocs pour la 5G (mais pas uniquement).



En Belgique, les opérateurs ont pour le moment des droits provisoires sur les fréquences 5G, l'attribution n'étant visiblement pas définitive. C'est Proximus qui a le plus de bandes 700 MHz pour le moment.



Les clients devraient donc regarder de près la compatibilité lorsqu'ils achèteront leur futur iPhone 12 ou iPhone 12 Pro.



Pour information, les bandes réseaux actuelles (2G, 3G et 4G) sont comprises entre 700 MHz et 2,6 GHz. Les ondes millimétriques utilisées pour la 5G commencent aux alentours de 24 GHz, mais la 5G pourra aussi tourner sous les 6 Ghz avec une bande 3,5 GHz, sans oublier une bande 26 GHz. La plage de la 5G s'étend donc de 3?5 Ghz à 26 Ghz. Mais la 5G pourra se déployer sur des fréquences plus basses pour toucher des zones éloignées.



D'ailleurs, les opérateurs pourront coupler les spectres pour améliorer vitesse et couverture. Avec la bande des 700 Hz, Matthew Howett nous rappelle que les signaux parcours des distances beaucoup plus longues et traversent très bien les murs. Mais en contrepartie, les débits sont moindres. Logique.

Le premier iPhone 5G arrive dans deux jours

Mardi, soit dans deux jours, Apple présentera son premier iPhone 5G, une étape importante marquée par un nouveau design qui rappellera l'iPhone 5, le modèle qui avait justement apporté la 4G aux clients de la marque.



Rendez-vous mardi avec nous pour suivre le keynote de l'iPhone 12 en direct et en français.