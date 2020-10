Apple retire la page Beats By Dre de son site

Il y a 4 heures

Alban Martin

Apple a discrètement supprimé la page "Beats by Dre" de son site officiel avant le keynote de mardi, alors qu'il se prépare à lancer un nouveau casque AirPods Studio et un HomePod Mini à moindre coût.

La fin de Beats chez Apple ?

Comme l'a noté Apple Terminal, la page des produits Beats ne se trouve plus sur le site Web d'Apple. L'outil Wayback Machine permet de voir que la page existait encore le 2 octobre et qu'elle a disparue au moment de la capture du 9 octobre.



Au cours des deux dernières semaines, Apple a réalisé une suppression progressive de tous les liens du site Web d'assistance de Beats vers des pages d'assistance d'Apple. Apple a également retiré discrètement son utilitaire Beats Updater qui permet aux utilisateurs de mettre à jour le micrologiciel des écouteurs, casques et haut-parleurs Beats.

Apple vend toujours des produits de marque Beats dans la section écouteurs et haut-parleurs de sa boutique en ligne. Cependant, plus tôt ce mois-ci, Bloomberg a annoncé qu'Apple ne vendrait plus de casques et enceintes de sociétés tierces comme Sonos, Bose et Logitech.



Tout cela indique qu'Apple se prépare pour les lancements de nouveaux produits dans la catégorie audio. Les rumeurs indiquent que la firme travaille sur plusieurs nouveaux produits audio, y compris un HomePod Mini moins cher et des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme qui pourraient être appelés AirPods Studio, à vendre aux côtés des AirPods et des AirPods Pro.



Ces deux nouveaux produits devraient être lancés avant la fin de l'année, et la suppression des produits audio tiers de la boutique en ligne suggère que nous pourrions voir bientôt les nouveaux appareils audio dès cette semaine chez Apple.



Réponse demain avec le keynote de l'iPhone 12.



PS : pensez-vous qu'Apple va abandonner la marque Beats qu'elle a racheté à Dr Dre en 2014.