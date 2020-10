Apple propose watchOS 7.0.2 au téléchargement

Portant le numéro de build 18R402, watchOS 7.0.2 intègre sept correctifs mais Apple ne donne pas de détail. Nul doute que les écrans noirs, les redémarrages ou encore la batterie qui se vide ont été corrigés par les ingénieurs. Pour installer watchOS 7.0.2, lancez l’application Apple Watch sur l’iPhone associé à la montre, puis allez dans la section Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour sera disponible si la montre a au moins 50% de batterie, qu’elle est sur son chargeur et que l’iPhone a du Wifi. WatchOS 7 est compatible avec les Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch 5, Apple Watch 6 et Apple Watch SE.

Nouvelle version corrective pour les Apple Watch. Apple a en effet publié watchOS 7.0.2 à destination de ses clients, certainement pour corriger les problèmes d’autonomie et de stabilité . Cette mise à jour intervient près de deux semaines après watchOS 7.0.1 .

