Salto : le service de streaming français sortira le 20 octobre

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

Le futur Netflix français (humour) va être dévoilé le 20 octobre 2020, soit dans une semaine. Après plusieurs mois d'attente, la plateforme SVOD créée par TF1, France Télé et M6 va faire sa première apparition auprès du grand public.

Salto dévoilé au grand public le 20 octobre 2020

On le sait tous, la télévision "classique" est en perte de vitesse depuis plusieurs années. Avec l'arrivée du streaming vidéo, la TNT en a pris un sacré coup. C'est ainsi que TF1, France Télévisions et M6 ont décidé de réagir et de créer leur propre service de streaming vidéo nommé Salto.

Après avoir été repoussé dû à un développement assez compliqué, voilà qu'il va enfin être présenté officiellement le 20 octobre 2020. Au menu de Salto on devrait retrouver principalement des fictions françaises et des accès à des contenus appartenant aux chaînes concernées.



La future plateforme de SVOD made in France va donc tenter de "rivaliser" avec la rude concurrence en proposant des replays ainsi que des inédits. En revanche, il n'y aura pas de créations originales à son lancement.



Pour ce qui est du prix de Salto, c'est encore une inconnue mais cela devrait se situer en dessous des 10€ par mois.



N'hésitez pas à nous dire si ce projet vous intéresse ou si au contraire cela fait bien longtemps que vous avez lâché les chaînes de TV "classiques" ?



