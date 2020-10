Apple dévoile son nouveau chargeur Magsafe pour iPhone !

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Enzo Valvasori

10

Comme vous le savez, l'adaptateur secteur ne sera plus disponible dans le packaging des iPhone 12. Apple a décidé de révolutionner la façon dont on recharge son iPhone, avec un nouveau chargeur nommé "Magsafe"

La recharge sans fil magnétique par MagSafe

Nommé "MagSafe", ce chargeur est complètement différent des chargeurs qu'on peut connaitre, il vient s'aimanter au dos de l'iPhone pour utiliser la recharge sans fil !

Ce nouveau mécanisme magnétique en forme d'anneau permettrait une vitesse et une fiabilité de charge que les stations de recharge sans fil ne peuvent pas rivaliser.



Ce nouveau produit fonctionne avec tous les iPhone à partir du de liPhone 8 et l'iPhone X, en revanche, seuls les iPhone 12 qui viennent d'être annoncés auront la possibilité de venir s'aimanter sur le chargeur. En effet, le mécanisme d'aimant n'étant pas présent dans les précédents iPhone, il n'est pas possible d'utiliser le magnétisme.

Un chargeur Magsafe double



Avec cet aimant système magnétique intégré dans les nouveaux iPhone, Apple nous dévoile également de nouvelles coques avec des aimants comme par exemple un mini portefeuille. Des chargeurs sans fil MagSafe sont également annoncés, dont un qui peut charger deux appareils à la fois (iPhone et Apple Watch)

Environnement



Comme à chaque Keynote, la firme à la pomme aime bien nous annoncer l'évolution de ses démarches environnementales, il fallait s'y attendre... Pour tous ses aimants, que ce soit dans les iPhone ou dans les accessoires, Apple a décidé d'utiliser 100% de matériaux recyclés !



Lisa Jackson nous parle d'écologie. Elle rappelle l'objectif d'Apple d'être neutre en 2030 pour toutes ses opérations et ses produits.

Les accessoires arrivent...



Cette nouvelle technologie laisse place beaucoup d'innovation du côté des accessoires... Apple nous tease des aperçus des futurs accessoires Belkin, qui travaillent déjà sur ces projets à l'heure actuelle.