iPhone 12 et iPhone 12 Mini : nouveautés, prix et date de sortie

Il y a 4 heures (Màj il y a 29 min)

Guillaume Gabriel

Nous l'avons découvert il y a des mois, l'iPhone 12 est désormais officiel du côte de la firme de Cupertino après le keynote "Hi, Speed" qui a également vu naitre les iPhone 12 Pro. Ce dernier se veut être le successeur de l'iPhone 11, la version "low-cost" du smartphone de la firme américaine. Comme l'an passé, la rédaction d'iPhoneSoft avait publié en exclusivité les noms des iPhone 12 et notamment le petit modèle : l'iPhone 12 Mini.



Ne perdons pas plus de temps, et passons au vif du sujet avec la présentation des nouveautés, du prix et de la date de sortie !

L'iPhone 12 et ses nouveautés

Comme dit plus haut, cette année, l'iPhone 12 se décline dans une version Mini qui n'est autre que le plus petit téléphone 5G jamais créé (jusqu'à présent).



Le petit téléphone embarque exactement les mêmes nouveautés et fonctionnalités que son grand frère. À vous de faire le choix de la taille !



Bien sûr, l'autre grosse nouveauté concerne l'arrivée de la compatibilité avec l'iPhone 5G sur les smartphones de la firme de Cupertino.



Comme prévu, la boite du téléphone abandonne l'adaptateur secteur (mais pas les écouteurs EarPods en France) pour gagner en économie et respecter l'environnement pour le transport des appareils dans le monde entier.



Rentrons dans le détail des nouveautés de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Mini :

La 5G

C'est LA nouveauté de la gamme, la 5G fait son arrivée sur les téléphones Apple. Les quatre modèles ont droit à un modem 5G signé Qualcomm, et c'est même le patron de Verizon qui est venu sur scène pour vanter le travail de ses équipes avec celles d'Apple pour proposer une vitesse impressionnante, qui changera encore plus l'utilisation du smartphone, notamment avec la réalité augmentée.



Bien sûr, en France, cela nous paraît encore lointain, mais il est intéressant de voir ce que la technologie pourra nous amener lors du lancement officiel de la norme.



Pour l'occasion, Apple a travaillé sur le logiciel gérant la connectivité de l'appareil : selon la Pomme, la 5G n'utilisera pas plus de batterie. Un nouveau mode du nom de Smart Data sera disponible, permettant de switcher automatiquement entre 4G et 5G selon les performances du réseau.



Toute la gamme d'iPhone 12 est concernée par cette arrivée !

Le nouveau design de l'iPhone 12

Comme attendu depuis un an, le smartphone Apple 2020 introduit un nouveau design avec des bords arrondis, comme les dernières fuites ont pu nous l'apprendre.



Cette année, nous avons le droit à de nouvelles couleurs, avec notamment l'arrivée du fameux bleu qu'on a pu voir ce matin lors d'une fuite.



L'iPhone 12 adopte toujours un écran de 6,1 pouces, mais a de beaux arguments : 11% plus fin, 15 % plus petit et 16 % plus léger. L'iPhone 12 Mini, lui, embarque un écran de 5,4 pouces.



Les deux modèles sont en aluminium de qualité aérospatial.



Concernant l'écran, on parle de l'arrivée de l'OLED avec un écran Super Retina XDR qui proposera une résolution de 460 ppi et 1200 nits de luminosité (à son utilisation maximale).



Pour la protection, Apple a fait appel à Corning, pour donner naissance à Ceramic Shield, un écran qui allie performances et solidité : l'appareil aura quatre fois plus de chance de ne pas recevoir de dégâts lors d'une chute.



Ah oui, l'encoche est toujours là...

La puce A14 Bionic

La puce A14 Bionic est décrite comme étant la puce la plus rapide jamais vue dans un smartphone, la première avec gravure en 5nm.



Sur le papier, ça fait rêver : avec quatre cœurs dans le GPU, six cœurs dans le CPU, les performances graphiques sont jusqu'à 50 % plus importantes !



Le Neural Engine n'est pas en reste puisqu'il embarque 16 cœurs et devrait être 80 % plus puissant que l'ancien, allant jusqu'à 11 trillions d'opération par seconde !



Un discours déjà vu lors de la présentation de l'iPad Air 4, le mois dernier.

L'appareil photo de l'iPhone 12

C'est l'un des points les plus attendus, la photo passe un nouveau cap sur l'iPhone 12, et il semble qu'Apple a bien travaillé ! Sur l'iPhone 12, Apple fait appel à un ultra-grand-angle, mais également un nouveau grand-angle avec ouverture de ƒ1.6.



Avec son nouveau "Smart HDR 3", la Pomme améliore son capteur, qui est désormais capable d'apporter 27 % de lumière en plus dans des endroits sombres.





Le mode nuit, c'est une belle nouvelle, est désormais disponible sur l'appareil avant, mais également en mode ultra-grand angle : une première !



Ce dernier récupère plus de lumière pour proposer des résultats encore plus convaincants, tout comme le mode vidéo de nuit, qui semble se débarrasser de ses lacunes.





La batterie et le retour de MagSafe

Avec toutes ses nouveautés, Apple annonce une autonomie conséquente pour ses nouveaux téléphones. Mais, d'abord, parlons de la charge magnétique que nous avons pu voir également ce matin.



Portant le nom de MagSafe (que l'on croyait enterré), Apple a fait le choix d'intégrer des aimants dans le chargeur Qi pour le maintien, mais également une puce NFC pour reconnaître le chargeur en question.



D'ailleurs, pour l'occasion, la Pomme a mis au point de nouvelles coques avec des aimants pour un maintien idéal, peut importe l'inclinaison ou la situation !



Un chargeur duo est également de la partie, permettant de charger son Apple Watch avec l'iPhone 12 ! On est pas encore au niveau de l'AirPower, mais on s'y approche...



Côté environnement, la Pomme a réussi à n'utiliser que des matériaux recyclés pour ses aimants...

Autonomie

Pour l'autonomie, Apple semble avoir botté en touche, sans réellement parler de ce à quoi nous pouvons nous attendre

Voici ce qu'on peut lire sur le site officiel (à gauche l'iPhone 12, à droite le Mini) :

15 heures en vidéo sur le petit iPhone 12 Mini, 50 heures en audio et 10 heures en vidéo contre 17 heures, 65 heures et 11 heures pour l'iPhone 12.

Dimensions et poids des iPhone 12

L'iPhone 12 Mini

L'iPhone 12 Mini fait :

Hauteur : 131,5 mm

131,5 mm Largeur : 64,2 mm

64,2 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 133 g

L'iPhone 12

L'iPhone 12 fait :

Hauteur : 146,7 mm

mm Largeur : 71,5 mm

71,5 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 162 g

A titre de comparaison les iPhone 11 faisaient :

iPhone 11 de 6.1 pouces

Hauteur : 150,9 mm

150,9 mm Largeur : 75,7 mm

75,7 mm Épaisseur : 8,3 mm

8,3 mm Poids : 194 g

iPhone 11 Pro de 5,8 pouces

Largeur : 71,4 mm

71,4 mm Hauteur : 144 mm

144 mm Épaisseur : 8,1 mm

8,1 mm Poids : 188 g

Prix et date de sortie des iPhone 12 et iPhone 12 Mini

L'iPhone 12 sera disponible à partir de 909€ dans sa version 64 Go. L'iPhone 12 Mini, lui, sera disponible à partir de 809€, aussi en 64 Go.



Les précommandes de l'iPhone 12 commenceront le 16 octobre pour une sortie prévue le 23 octobre tandis que les précommandes de l'iPhone 12 Mini débuteront le 6 novembre pour une sortie le 13 novembre prochain.



