[LIVE] Keynote Apple du 13/10 : iPhone 12 (Pro) et HomePod Mini

C'est le jour J comme dit Apple. Il est temps de découvrir toutes les nouveautés du second keynote de rentrée 2020 nommé "Hi Speed" en référence à la 5G des futurs iPhone 12. Mais ce mardi 13 octobre ne sera pas uniquement consacré aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, on devrait aussi découvrir un HomePod Mini au prix canon.



Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent ne devrait pas nous dévoiler les traqueurs AirTags, le casque AirPods Studio, les AirPods 3 ou encore les Mac Apple Silicon. Il faudra patienter encore quelques semaines.

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence dédiée aux nouveaux smartphones Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés du keynote d'octobre 2020 d'Apple (Hi Speed)

Avec quatre iPhone nommés iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, on a de quoi faire pendant la conférence. A la fin, ou au début, Apple devrait en profiter pour relancer son enceinte connectée mais en version miniature : le HomePod Mini. De même, une nouvelle Apple TV 4K serait dans les cartons avec une puce A12X.



Les nouveaux iPhone 12 auront tous la 5G, un écran OLED, un nouveau design inspiré de l'iPhone 5 et quelques évolutions sur l'appareil photo (Lidar sur les Pro) ainsi que la charge rapide et pourquoi pas inversée. Les dernières fuites font état d'un chargeur MagSafe vendu séparément.



Mise à jour : à quelques heures de la conférence, des fuites chirurgicales ont eu lieu à propos des couleurs des iPhone 12 et du HomePod Mini.

Comme suivre le keynote d'Apple en direct et en français

Pour ne rien manquer, faites comme d’habitude depuis 12 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On commentera l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque nouveau produit.

