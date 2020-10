Prime Day 2020 : L'Echo Dot de 3ème génération à prix cassé

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

Nouvelle promotion à ne pas manquer sur Amazon. L'Echo Dot est à prix réduit de 19,99€ au lieu de 59,99€ à l'occasion des Prime Days du géant du e-commerce. Un bon plan immanquable pour tous les abonnés Amazon Prime. Ceux qui ont souscrit à l'offre ont non seulement accès à des livraisons prioritaires et gratuites, mais aussi à Prime Vidéo, Amazon Music et d'autres services.

Présentation de l'Echo Dot

C'est l'enceinte connectée la plus attractive en ce qui concerne le rapport qualité/prix. L'Echo Dot se présente comme une petite enceinte qui vous permet d'accéder à votre plateforme de streaming préférée (Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music...).

Accompagné d'Alexa, vous pourrez profiter d'un assistant vocal performant avec des skills (applications) et qui gère en plus la domotique à votre domicile !

L'avis des utilisateurs

Quand on regarde les avis des utilisateurs, ce qui est souvent mis en avant c'est le prix qui est particulièrement accessible. L'autre point avantageux qui permet aussi de rassurer les propriétaires de l'Echo Dot, c'est ce fameux bouton de "couper le micro" qui provoque une interruption de l'écoute de l'enceinte. Niveau son, il est jugé comme "pas mal", même si on est très loin d'une enceinte connectée à plus de 100 euros.

Notre avis

Si vous recherchez le meilleur assistant vocal du marché et un son "correct" sans trop d'exigence, l'Echo Dot de 3e génération peut s'avérer être un bon choix. Surtout que pendant le Prime Day, il est à un prix défiant toute concurrence ! De plus, la diversité des plateformes de streaming est un atout pour ceux qui ne sont sur Spotify. Le système d'applications (skills) est convaincant et indispensable après plusieurs utilisations. L'Echo Dot est plus une enceinte pour la qualité de l'assistant vocal, que pour la qualité du son.

Profitez de la réduction de -67%