Intercom : la nouvelle fonction compatible avec de nombreux appareils Apple

Hier, Apple a tenu un keynote ayant pour principal objectif de dévoiler la nouvelle gamme d'iPhone 12, mais également le HomePod Mini.



Seulement, la Pomme a également fait un petit point sur les nouveautés autour de la maison, tout en dévoilant une nouvelle fonctionnalité nommée Intercom.



Digne d'un talkie-walkie, cette dernière permet d'envoyer des messages vocaux sur tous les appareils de la famille. Si cette nouveauté a eu le droit à une démonstration au travers du HomePod Mini, ce sont de nombreux produits de la Pomme que sont compatibles.

La nouvelle fonctionnalité Interphone permet aux membres de la famille de communiquer entre eux à la maison en toute simplicité. Il sera possible envoyer un message Interphone d’un HomePod à un ou plusieurs autres, installés dans une autre pièce, un endroit spécifique ou différentes pièces de la maison, et de le diffuser sur le HomePod sélectionné. La fonction Interphone est compatible avec l’iPhone, l’Apple Watch, les AirPods et CarPlay, permettant ainsi à chaque membre du foyer de recevoir des notifications et d’envoyer des messages Interphone, depuis le jardin ou en route pour la maison.