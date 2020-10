L’iPhone 12 Pro a bien 6 Go de RAM, 4 Go pour l’iPhone 12

Medhi Naitmazi

Nous vous en parlions cet été, Apple a bel et bien ajouté de la RAM dans ses nouveaux iPhone 12 Pro. Après les rumeurs, place à l’information officielle.



Un premier benchmark fait état de 6 Go de RAM pour les modèles Pro, et 4 Go pour les autres, chose que nous rappelions hier soir dans la présentation des smartphones Apple 2020.

Plus de mémoire vive dans les iPhone 12 Pro

Outre la publication sur Geekbench, XCode 14.1 sorti hier en Golden Master contient également des références aux nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, avec des simulateurs mais aussi des fichiers de configuration. Dans l’un des fichiers plist, on aperçoit des mentions à propos de la mémoire vive. Les iPhone 12 Pro sont crédités de 6 Go de RAM, soit deux de mieux que sur les iPhone 11 Pro.

Les iPhone 12 et iPhone 12 mini restent quant à eux à 4 Go de RAM. Sur l’iPhone 12 Mini, ce déficit se sentira moins étant donné que la dalle est plus petite et qu’il y a donc moins de pixels à afficher.



Pour les Pro, le gain de 2 Go représente un bond de 50%, ce qui pourrait être nécessaire avec le Lidar notamment et les expériences AR à venir.



Dans tous les cas, le cœur de l’appareil est le même avec la puce A14.