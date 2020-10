Reigns: Beyond : le prochain jeu Apple Arcade à venir le 6 novembre

Alban Martin

La saga Reigns a connu un énorme succès sur App Store, avec plusieurs déclinaisons dont l'une avec Game of Thrones. Mais le prochain opus sera réservé aux joueurs Apple Arcade. Oui, Reigns Beyond qui contera les aventures spatiales d’un groupe de rock intergalactique à la recherche de la gloire et de la fortune débarquera le 6 novembre prochain chez Apple.



Reigns: Beyond bientôt pour les joueurs Apple

Si le gameplay ne changera pas avec un swipe de cartes façon Tinder pour tenter de maintenir vos différents indices à un niveau correct, en revanche l'univers sera totalement nouveau. Avec plus de 1400 cartes, la durée de vie s'annonce plus que conséquente, puisque chaque décision influe sur la suite du jeu. Imaginez les possibilités infinies.



Pour son prochain titre, Devolver Digital, a choisi une ambiance radicalement différente avec la participation de Sam Webster (Grindstone) et Xalavier Nelson Jr. (Hypnospace Outlaw).



En quête de gloire et de fortune, vous voyagerez de planète en planète et de concert en concert. Il faudra jouer devant le public au quatre coins de la galaxie, recruter des extraterrestres et faire monter les décibels à travers le cosmos ! La partie sensible sera surtout la gestion des ressources et de votre équipage.

Rendez-vous le 6 novembre exclusivement sur le service Apple Arcade.

