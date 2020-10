Thread : un réseau basse consommation placé à l'intérieur du HomePod mini

Définition de Thread : Thread est une technologie de mise en réseau basée sur IP à faible consommation pour connecter des appareils Internet, des objets, offrant un système sécurisé basé sur le maillage qui facilite la création d'un écosystème d'appareils. Pour faire plus simple, cette technologie permet que les appareils connectés se connectent entre eux tout en ayant une basse consommation d'énergie. À noter que la technologie Thread est pour l'instant exploitée avec les appareils HomeKit et Apple réfléchit pour l'instant sur comment l'introduire partout à l'avenir. Source

Apple l'a annoncé hier et l’information est disponible sur la page des caractéristiques du HomePod mini . La nouvelle petite enceinte connectée de la marque à la pomme est équipée de la technologie de mise en réseau à basse consommation nommée Thread. C'est d'ailleurs le premier objet connecté d'Apple à implanter cette technologie.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.