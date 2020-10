iPhone 12 : Recrutement de masse en cours chez Foxconn pour accélérer la production

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Avec les récents événements liés au Covid-19, beaucoup de consommateurs craignent d'être confrontés à des délais de livraison importants lors de la sortie des iPhone 12. Surtout que le lancement différé des iPhone 12 Mini et Pro Max est probablement pour une raison d'un stock insuffisant. Une chose est sûre, c'est que le partenaire historique d'Apple Foxconn fait tout pour éviter cela !

Apple demande une accélération de la production des iPhone 12

Quand on voit le succès des précommandes de l'iPhone 12 et 12 Pro en Taiwan, on est en droit de se poser des questions sur l'état des stocks le jour du lancement en France et dans le reste du monde.

Pour éviter le célèbre coup de la rupture de stock les premières semaines du lancement, Apple a demandé à son partenaire de longue date Foxconn de mettre les bouchées doubles sur l'assemblage des iPhone 12 (tous modèles confondus). Pour répondre aux nombreuses commandes du géant californien, Foxconn a pris la décision de recruter en masse du personnel dans ses usines, essentiellement dans celle de Zhengzhou. Le South China Morning Post à l'origine de cette révélation explique qu'il y aurait en ce moment 2 000 candidats par jour pour entrer sur les chaines d'assemblage des iPhone 12.



Les candidatures arrivent de partout en Chine, les travailleurs peuvent bénéficier d'un logement sur le site de Foxconn où ils peuvent se reposer et dormir après leur journée de travail. Le média explique aussi que la prise de poste se fait très rapidement après le recrutement, les candidatures sont analysées le matin et l'après-midi les travailleurs sont déjà sur les chaines de productions pour procéder à l'assemblage des iPhone 12. La formation et les explications ne durent que quelques heures, mais le travail final est minutieusement vérifié puisque Foxconn doit répondre aux exigences de qualité d'Apple, même en période de forte affluence.

L'usine de Zhengzhou fonctionne en ce moment avec une activité permanente, une équipe de jour est présente et passe le relaie tard le soir à une équipe de nuit, l'assemblage des iPhone 12 se fait à un rythme hallucinant et n'a plus d'interruption depuis plusieurs semaines.

Le profil des candidats

Pour assembler des iPhone il n'y a pas besoin d'avoir de diplômes, pas besoin d'avoir une tranche d'âge précise (bien évidemment les mineurs ne sont pas acceptés). Foxconn recrute des couples qui travaillent parfois dans la même équipe, des jeunes qui viennent d'entrer sur le marché du travail ou encore des seniors qui s'approchent de l'âge de la retraite. Les recrutements sont ouverts à tout le monde !



Chaque poste est détaillé à chaque candidat pour que celui-ci sache à quoi s'attendre. Les salaires sont rendus publics et les plannings sont communiqués avant la signature du contrat entre le salarié et Foxconn.

À noter que le sous-traitant d'Apple offre une prime de 1500 dollars si le salarié travaille au minimum 55 jours au cours de ses trois premiers mois de présence dans l'entreprise. Il s'agit d'une prime qui permet de maintenir la motivation des nouveaux arrivants et d'éviter qu'ils disparaissent après plusieurs semaines de travail intense.

Un employé qui assemble les iPhone chez Foxconn est payé environ 3,85€ par heure, un bien triste salaire qui pour autant ne désespère pas les courageux Chinois qui sont prêts à tout pour décrocher une place chez Foxconn en période de forte affluence.



Via