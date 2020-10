Google Assistant : trouver une musique en sifflotant ou en fredonnant

Alexandre Godard

Google veut vous faciliter la vie en ce qui concerne la recherche de musique. Une nouvelle fonctionnalité en cours de déploiement permet à Google Assistant de trouver votre musique seulement en vous écoutant fredonner l'air du titre.

Google améliore la recherche de musique

Qui n'a jamais connu cette sensation désagréable, vous avez l'air d'une musique dans la tête mais il vous est impossible de retrouver le titre ou tout simplement vous l'avez entendu quelque part mais vous n'avez pas eu le temps de shazamer.

Et bien sachez que Google semble avoir trouvé la solution. Quel que soit l'endroit ou l'objet connecté où vous pouvez utiliser Google Assistant, vous pouvez fredonner ou siffloter l'air d'une musique durant une dizaine de secondes et l'assistant vocal va vous afficher la musique recherchée.



Voilà donc une nouveauté qui devrait en ravir plus d'un. Google a précisé que cette nouvelle fonctionnalité était disponible sur iOS seulement pour les téléphones configurés en anglais pour le moment mais en revanche sur Android, l’application est compatible avec 20 langues différentes.



Très belle nouveauté de la part de Google, on a hâte de voir la fonction s'étoffer dans les mois et années à venir.

Source