YouTube Music disponible sur WatchOS mais pas sur WearOS

En revanche, il y a quand même des choses qui ne seront pas possibles comme par exemple sauvegardé des musiques sur sa montre ou encore écouter la musique sans la télécharger si vous possédez la version cellulaire. Petit fait assez marrant qu'on pourrait même qualifier de gênant, comme vous le savez, Youtube et donc Youtube Music appartiennent à Google, et bien sachez que l'application est disponible sur WatchOS mais pas sur WearOS, l'OS implanté dans les montres connectées de Google.

On ne va pas se mentir, Youtube Music est sortie depuis maintenant 5 ans mais ne parvient toujours pas à rattraper son retard sur les 2 premiers qui sont Spotify et Apple Music . Pour essayer malgré tout de suivre la cadence, Youtube Music propose 2 nouveautés en cette fin d'année 2020. Première nouveauté dévoilée il y a quelques jours, Youtube Music va s'intégrer encore mieux qu'avant sur les TV connectées à travers une mise à jour, mais ce n'est pas tout. La deuxième nouveauté concerne le sujet d'aujourd'hui, Youtube Music est désormais disponible sur Apple Watch, autrement dit sur WatchOS. L'application WatchOS permettra par exemple d'accéder à sa bibliothèque musicale, aux morceaux téléchargés sur son iPhone ainsi qu'aux écoutes récentes. L’affichage en cours de lecture sur la montre est plutôt joli car il présente la pochette de l'album ou du titre que vous êtes en train d'écouter.

YouTube Music devient accessible sur Apple Watch. Voyons ensemble les qualités et les défauts de cette première version qui sera certainement régulièrement mise à jour sous watchOS.

