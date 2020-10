Les premiers accessoires MagSafe ont été livrés

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

2

Le retour du MagSafe à surpris pas mal de monde, même si nous étions les premiers à vous en faire part quelques jours avant le keynote. Et bien avant la livraison des premiers iPhone 12 et iPhone 12 Pro le 23 octobre, Apple a déjà envoyé les accessoires compatibles MagSafe à certains de ses clients. L’occasion de découvrir ce qui nous attend la semaine prochaine.



Ces clients ont déjà leurs accessoires MagSafe

Après la boîte miniature, voici les coques et chargeurs MagSafe. Vous le savez, Apple a intégré des aimants dans tous ses iPhone 12 pour fonctionner de manière optimale avec les accessoires MagSafe. Cela permet d’avoir la position parfaite sur le chargeur et ainsi une puissance maximale de 15 W sans fil, ce qui est deux fois mieux que sur les anciens iPhone. Et si vous avez justement un modèle inférieur à l’iPhone 12, Apple propose des coques MagSafe qui fait partie d’un écosystème d’accessoires. On retrouve par exemple des porte-cartes magnétiques à accrocher au dos de son iPhone.

Les prix des accessoires Apple

En revanche, les accessoires MagSafe ne font pas dans la dentelle au niveau tarif avec des prix qui vont de 45 euros pour le chargeur simple à 65 euros pour le porte-cartes. Un peu cher, d’autant qu’on ne connaît toujours pas le prix du MagSafe Duo qui devrait approcher les 100€.



Rassurez-vous, des accessoires tiers comme ceux de Belkin vont arriver.