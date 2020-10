iPhone 12/Pro : La situation actuelle sur les délais de livraison après ce premier week-end de précommande

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

8

Apple arrivera-t-il à suivre la forte demande pour les iPhone 12 une fois que celui-ci sera commercialisé ? Les précommandes chez les opérateurs et sur l'Apple Store en ligne indiquent déjà une popularité exceptionnelle, les délais s'allongent déjà à novembre depuis vendredi. Si vous souhaitez précommander votre iPhone 12 ou 12 Pro, combien de temps devez-vous attendre ?

Les délais sur l'Apple Store en ligne comparé à vendredi

Premier arrivé, premier servi. C'est un peu comme à la cantine avec les frites... Apple a lancé vendredi après-midi la précommande des iPhone 12 et 12 Pro. En seulement 2 heures, nous avons vu les premiers délais de livraison passer de quelques jours à quelques semaines d'attente pour avoir son nouveau smartphone après la date de sortie.

Un modèle d'iPhone s'en est mieux sorti que l'autre, il s'agit du 12 Pro, avec ses fonctionnalités supplémentaires, il semble avoir plus facilement séduit les consommateurs qui sont prêts à payer plus pour obtenir un smartphone qui apporte plus de nouveautés !

On peut remarquer la même tendance chez les opérateurs, le grand gagnant de ce premier week-end de précommande a aussi été l'iPhone 12 Pro qui s'est vendu à la perfection, quelle que soit sa configuration ! Une bonne nouvelle qui fera sans doute plaisir à Apple puisque la marge de bénéfice est plus intéressante.

Il est intéressant de comparer les délais de livraison sur l'Apple Store en ligne, avant et après le week-end :



Modèle de l'iPhone Vendredi 16/10 à 17h Aujourd'hui à 11h30 iPhone 12 Blanc 64 Go 23 octobre 27 octobre - 29 octobre iPhone 12 Banc 128 Go 23 octobre 27 octobre - 29 octobre iPhone 12 Blanc 256 Go 23 octobre 29 octobre - 3 novembre iPhone 12 Noir 64 Go 23 octobre 27 octobre - 29 octobre iPhone 12 Noir 128 Go 23 octobre 27 octobre - 29 octobre iPhone 12 Noir 256 Go 23 octobre 27 octobre - 29 octobre iPhone 12 Bleu 64 Go 28 octobre - 2 novembre 3 novembre - 10 novembre iPhone 12 Bleu 128 Go 26 octobre - 28 octobre 3 novembre - 10 novembre iPhone 12 Bleu 256 Go 28 octobre - 2 novembre 29 octobre - 3 novembre iPhone 12 Vert 64 Go 26 octobre - 28 octobre 29 octobre - 3 novembre iPhone 12 Vert 128 Go 26 octobre - 28 octobre 27 octobre - 29 octobre iPhone 12 Vert 256 Go 23 octobre 29 octobre - 3 novembre iPhone 12 RED 64 Go 23 octobre 29 octobre - 3 novembre iPhone 12 RED 128 Go 23 octobre 23 octobre iPhone 12 RED 256 Go 23 octobre 29 octobre - 3 novembre iPhone 12 Pro Graphite 128 Go 28 octobre - 2 novembre 3 novembre - 10 novembre iPhone 12 Pro Graphite 256 Go 28 octobre - 2 novembre 3 novembre - 10 novembre iPhone 12 Pro Graphite 512 Go 26 octobre - 2 novembre 29 octobre - 3 novembre iPhone 12 Pro Argent 128 Go 9 novembre - 16 novembre 10 novembre - 17 novembre iPhone 12 Pro Argent 512 Go 9 novembre - 16 novembre 10 novembre - 17 novembre iPhone 12 Pro Or 128 Go 9 novembre - 16 novembre 10 novembre - 17 novembre iPhone 12 Pro Or 256 Go 9 novembre - 16 novembre 10 novembre - 17 novembre iPhone 12 Pro Or 512 Go 9 novembre - 16 novembre 10 novembre - 17 novembre iPhone 12 Pro Bleu Pacifique 128 Go 2 novembre - 9 novembre 3 novembre - 10 novembre iPhone 12 Pro Bleu Pacifique 256 Go 2 novembre - 9 novembre 3 novembre - 10 novembre iPhone 12 Pro Bleu Pacifique 512 Go 28 octobre - 2 novembre 3 novembre - 10 novembre Modèle de l'iPhone Vendredi 16/10 à 17h Aujourd'hui à 11h30

Globalement, les délais de livraison ont très légèrement augmenté sur l'Apple Store en ligne ce week-end. C'est essentiellement certaines configurations d'iPhone 12 qui connaissent la plus grosse augmentation de délais.

Apple a réussi à maintenir (à peu près) les délais de livraison qu'il y avait vendredi en fin d'après-midi.