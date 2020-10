Kate Hudson intègre le casting de la série originale Apple "Truth be Told"

Vous avez aimé la série Truth be Told avec Octavia Spencer et l'excellent Aaron Paul ? Bonne nouvelle, la seconde saison est en préparation et elle devrait prochainement arriver sur Apple TV+. Pour ce programme adapté du roman Le Poison de la vérité de Kathleen Barber, Apple a mis le paquet avec l'arrivée de Kate Hudson qui aura un rôle important dans la suite de la série.

Démarrage du tournage le 26 octobre

Avec la pandémie qui a ralenti les tournages, certaines séries ont été stoppées ou les reprises ont dû être retardé, mais pas de panique, les équipes d'Apple TV+ compte bien commencer la production de Truth be Told dès le 26 octobre, une série très attendue par les abonnés Apple TV+. Pour la deuxième saison de la création originale d'Apple, on retrouvera toujours la célèbre enregistreuse de podcast Octavia Spencer, mais avec cette fois Kate Hudson qui sera à ses côtés.

La saison 2 abordera une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Pour l'instant, très peu de détails ont été communiqués, mais on sait déjà que la série devrait tourner autour d'une affaire judiciaire passionnante qui a eu lieu à Los Angeles ou alentour.

Kate Hudson vu récemment dans le film Deepwater et Marshall - la vérité sur l'affaire Spell, jouera le rôle de Micah Keith une amie de très longue date de Poppy Parnell (Octavia Spencer). Les deux femmes se retrouveront après une longue période sans se parler, la rencontre se déclenchera suite à la nouvelle enquête de Parnell pour son podcast.

Truth be Told est une série produite par Hello Sunshine, Chernin Entertainment et Endeavour Content. Elle a été créée par Nichelle Tramble Spellman qui a été aux commandes de la série The Good Wife.



