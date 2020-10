Nokia décroche un contrat pour déployer la 4G sur la Lune

Nokia vient de remporter un contrat et une aide financière de 14,1 millions de dollars de la NASA pour installer des antennes 4G sur... La Lune ! Si cela parait complètement délirant, ça ne l'est pas tant que ça. Obtenir un réseau similaire à ce qu'on connait sur Terre, va beaucoup aider la NASA dans ses futures missions !

La 4G sur la Lune

L'être humain est incroyable, il arrive toujours à nous surprendre avec des décisions complètement insolites ! L'entreprise Nokia a annoncé sa nouvelle ambition, celle de proposer la 4G sur la Lune. Le projet est rapidement monté jusqu'aux oreilles de la NASA qui a été convaincue des arguments. Elle a même soutenu financièrement la firme finlandaise pour l'aider à arriver à ses fins.

Mais quelle utilité ? Puisque personne ne vit sur la Lune...



En réalité, cela pourrait s'avérer très utile pour les missions spatiales, puisque cela permettra aux astronautes de se connecter à internet pour communiquer et uploader de gros fichiers avec les équipes sur Terre. Aujourd'hui, ils sont obligés de passer par les ondes radio qui sont loin d'être la solution la plus fiable et rapide !

Jim Reuter, le directeur des missions pour la NASA a expliqué dans le communiqué :

Avec le financement de la NASA, Nokia étudiera comment la technologie terrestre pourrait être modifiée pour l'environnement lunaire afin de permettre des communications fiables et à haut débit.

Avec une connectivité 4G, les équipements fournis lors de l'expédition spatiale pourront s'adapter à cette nouvelle technologie et gagner en efficacité et modernité !

Cependant, pourquoi installer la 4G quand la Terre passe progressivement à la 5G ?

Il y a une raison, cela pourrait être lié à une insuffisance de portée, on a pu s'en rendre compte lors des expérimentations de nos opérateurs dans les conditions réelles, la 5G a une portée plus faible que la 4G. La firme finlandaise ne compte pas installer une centaine d'antennes, mais plutôt un petit nombre restreint et il faut que celles qui seront installées soient le plus efficaces possible pour les astronautes en expédition.



Si la National Aeronautics and Space Administration a accepté de donner un coup de pouce au projet de Nokia, l'agence gouvernementale a imposé des délais. Elle souhaite que le déploiement de la 4G soit opérationnel d'ici 2024, cette date n'est pas anodine puisque la NASA compte envoyer des hommes et femmes sur le satellite terrestre vers cette date.

Une chose est sûre c'est que les antennes ne seront pas saturées à l'heure de pointe !



